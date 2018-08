Política

PNV, PSE y PP, satisfechos con la propuesta de Lezertua como Ararteko

Redacción

27/12/2014

EH Bildu, por su parte, muestra reticencias a causa de unas declaraciones del posible sustituto de Iñigo Lamarca a favor de la ilegalización de la izquierda abertzale.

El PNV, el PSE y el PP ven bien la candidatura del jurista Manu Lezertua para sustituir en el puesto de Ararteko a Iñigo Lamarca, mientras que EH Bildu ha expresado sus reticencias por unas declaraciones del aspirante a favor de la ilegalización de la izquierda abertzale.

El nombramiento del Ararteko debe ser aprobado en el Parlamento Vasco con una mayoría de tres quintos, es decir 45 votos, lo que supone el apoyo de al menos tres grupos. El nombre de Lezertua fue propuesto por el PNV al PSE como inicio de unas negociaciones para lograr el apoyo necesario para su nombramiento.

“El Parlamento de las Ondas”, en Radio Euskadi

En la tertulia "El Parlamento de las Ondas" de Radio Euskadi, Joseba Egibar (PNV) ha lamentado que se haya filtrado el nombre propuesto por su partido, -"el candidato que creemos que reúne las condiciones"-, porque querrían haber desarrollado el trabajo de consenso previo con discreción.

Txarli Prieto (PSE) ha opinado que Lezertua "tiene preparación, trayectoria y bagaje, puede ser un buen candidato", mientras que Borja Semper (PP) también ha resaltado que el perfil de Lezertua "no puede ser más apropiado para el puesto".

No obstante, Semper ha matizado que el PP cree que la institución del Ararteko, "independientemente de quién sea su cabeza visible, necesita una reflexión sobre su estructura y su presupuesto, que se adecúe a estos tiempos".

Reticencias de EH Bildu

Iker Casanova (EH Bildu) ha explicado que su grupo no ha tomado una decisión sobre si apoyar o no la candidatura de Lezertua. Ha admitido que "parece reunir los requisitos técnicos" para ser Ararteko, pero también ha subrayado que "se han conocido unas declaraciones que justificaron la ilegalización de la izquierda abertzale; quizás no sea lo más adecuado para dirigir una institución de consenso como el Ararteko, pero haremos un análisis".

Casanova también ha advertido, como el PP, que ese nombramiento "debe ir acompañado de una reflexión sobre el contenido de las tareas de la institución, sus funciones y el coste".

