Sortu lamenta la 'desgracia' de que el lehendakari no presione al PP

Redacción

28/12/2014

Ha lamentado que Urkullu 'se dedica a contemporizar con el PP en vez de presionarle políticamente para que repatrie a los presos'.

El portavoz de Sortu, Pernando Barrena, ha lamentado la "desgracia" de tener un lehendakari que "se dedica a contemporizar con el PP en vez de presionarle políticamente para que repatrie a los presos".

Barrena ha realizado estas afirmaciones en el acto que ha dado por finalizada la movilización convocada por Sortu bajo el lema "Stop a la política penitenciaria criminal. Presoak Etxera", frente a la prisión de Martutene. Previamente, han partido sendas marchas desde Donostia-San Sebastián y Hernani que han concluido en la cárcel donostiarra, donde se han reunido unas 300 personas.

En su intervención, el dirigente abertzale ha criticado que "no hay semana en que no haya un nuevo plan de Lakua o un nuevo anuncio mediático cuya eficacia no va más allá de la rueda de prensa".

A su juicio, la "soberbia" del lehendakari y del secretario de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, "no tiene límites" porque "han hecho un plan para los presos, sin contar con los presos, otro para las víctimas, contando sólo con una parte de las víctimas, y la semana pasada otro para el desarme de ETA sin contar con ETA, ni tampoco con los verificadores internacionales".

"Tenemos la desgracia de tener un lehendakari en Gasteiz que se dedica a contemporizar con el PP en vez de presionarle políticamente para que repatrie a los presos, que no quiere ni oír hablar de acuerdos políticos con los soberanistas en casa porque no quiere plantar cara a Madrid", ha censurado.

Por último, el dirigente de Sortu ha mostrado la disposición de la izquierda abertzale para "buscar acuerdos que tengan como objetivo multiplicar la presión política frente a los que obstaculizan la paz".