Podemos no se presentará con su marca a las municipales vascas

Redacción

03/01/2015

De todas formas, el partido de Pablo Iglesias no descarta concurrir a las municipales apoyando a plataformas ya existentes o creando nuevas plataformas ciudadanas.

Podemos participará en las elecciones municipales vascas 2015, pero descarta hacerlo con su propia marca. Ahora, el partido de Pablo Iglesias deberá decidir cómo participar en los comicios; de momento, se barajan dos posibilidades: apoyar las plataformas ciudadanas existentes o formar nuevas plataformas. Sin embargo, existe la posibilidad de concurrir como Podemos a las elecciones forales.

En Bizkaia, el secretario general de Podemos Bilbao, Lander Martínez, ha confirmado que no conformarán ni impulsarán una candidatura propia a las próximas elecciones al Ayuntamiento de Bilbao, aunque han mostrado su disposición a apoyar alguna plataforma ciudadana, si se llegase a constituir.

Aunque la presentación de una candidatura propia en Bilbao está descartada, no ocurría lo mismo en el caso de las elecciones a las Juntas Generales de Bizkaia, ya que la línea oficial del nuevo partido no impediría su constitución. No obstante, ha aclarado el secretario general de Podemos Bilbao, Lander Martínez, esta cuestión no se ha debatido aún en los círculos o asambleas del partido en Bizkaia, por lo que la decisión definitiva tampoco está tomada. Es más, ello se decidirá en una Asamblea General que, en el caso de Bilbao, comenzarán a preparar esta misma tarde.

Pese a no concurrir como Podemos a los comicios locales de mayor próximo, la nueva dirección de Podemos en Bilbao se ha mostrado dispuesta a impulsar una auditoría "ciudadana" del gasto público en el Ayuntamiento de Bilbao, trabajar por la transparencia en la institución e impulsar investigaciones sobre posibles prácticas de "clientelismo y corrupción" en el consistorio. Esto se realizaría "desde fuera" de la corporación a través de una recogida de denuncias y malas prácticas en el consistorio que la gente conocedora de ellas quiera transmitirles, han concretado.

En Araba, el secretario general de Podemos-Ahal Dugu en Vitoria-Gasteiz, Fernando Iglesias, ha dado prácticamente por descartada la posibilidad de concurrir junta a Ikune a las elecciones municipales y forales del próximo mes de mayo, al afirmar que no "cree" que pueda producirse esa fórmula de colaboración y que cualquier partido que quiera colaborar con ellos debe "respetar" sus formas de funcionamiento.

En su intervención, no ha aclarado si Podemos concurrirá a las elecciones municipales de Vitoria a través de una agrupación de electores que, en todo caso, debería optar por un nombre distinto al de Podemos. Esta posibilidad, así como la decisión de participar o no en las elecciones forales que también se celebrarán en mayo, deberá adoptarse por la asamblea de este partido.

Desde hace meses, y a través de distintas voces y sectores, se habla de la posibilidad de que Podemos concurra junto a la plataforma Ikune a los comicios de mayo. Hasta el momento, desde el partido liderado por Pablo Iglesias no se había confirmado ni descartado que esta fórmula de participación electoral fuera a llevarse a la práctica. No obstante, el secretario general de Podemos en Vitoria ha afirmado este sábado que no "cree" que esta opción vaya a fructificar. Iglesias ha explicado que cualquier plataforma o agrupación que quiera ir a las elecciones junto a Podemos debe "respetar" las formas de trabajo y funcionamiento de esta formación.

En Gipuzkoa, el nuevo secretario general de Podemos en Donostia-San Sebastián, Hannot Sansinenea, ha explicado hoy que su formación no ha definido aún si presentará una candidatura a las próximas elecciones forales en Gipuzkoa, aunque sí ha descartado concurrir con su propia marca a las municipales donostiarras.

"Aún estamos en el plazo de conformación de candidaturas, en este momento no hay ninguna que nosotros consideremos que cumpla las condiciones para poder apoyarla, lo cual no quiere decir que si surgiera alguna que creamos que sí lo hace pudiéramos respaldarla", ha aclarado. "Yo diría ahora mismo que no, pero no es algo definitivo, porque es algo a estudiar", ha concretado el nuevo líder donostiarra de Podemos.

Respecto a los comicios forales en Gipuzkoa, Sansinenea ha avanzado que próximamente se iniciará el proceso de constitución del Consejo Ciudadano de la Comunidad Autónoma Vasca, en la que cada "proyecto" de Podemos llevará su propio "planteamiento" sobre la posibilidad de concurrir a las elecciones forales. Ha desvelado que este proceso comenzará el próximo 7 de enero y concluirá el 14 de febrero con lo que, según ha comentado, "decir algo ahora" resultaría "prematuro", porque "primero hay que elegir a las personas que tienen que conformar el Consejo Autonómico".