El PNV niega haber cometido un delito de financiación ilegal

05/01/2015

Además, la formación jeltzale ha subrayado que el Tribunal de Cuentas, en 2014, "hizo suyas" las alegaciones realizadas en su momento por el partido y no hizo ninguna propuesta de sanción.

El Partido Nacionalista Vasco ha negado haber cometido delito alguno de financiación ilegal y ha subrayado que el Tribunal de Cuentas, en su informe de junio de 2014, "hizo suyas" las alegaciones realizadas en su momento por la formación jeltzale y no emitió propuesta de sanción alguna.

En un comunicado, el PNV ha hecho referencia a la información que este lunes publica El País, que apunta a que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha encontrado indicios de delitos en las finanzas del PNV, entre otros partidos, durante el ejercicio 2012.

En este sentido, la formación nacionalista remarca que no ha cometido "ningún delito de financiación ilegal ni de ninguna otra naturaleza, ni en 2012 ni en ningún otro ejercicio".

Según ha aclarado, el Tribunal de Cuentas español, en su informe correspondiente al ejercicio 2012, emitido el 26 de junio de 2014, "recoge y hace suyas las alegaciones presentadas" por los jeltzales el 5 de mayo de ese mismo año. "Prueba de ello es que, con posterioridad, el Tribunal de Cuentas emite una propuesta de sanciones a dos formaciones políticas, entre las que no se encuentra EAJ-PNV", añade.

Asimismo, han señalado que el PNV no dispone del supuesto informe del fiscal jefe que, según la información publicada, dedicaría tres folios a su actividad. "Según la citada información, el fiscal jefe atribuiría al menos tres supuestos ilícitos al PNV. Estas tres cuestiones ya fueron alegadas y aclaradas en mayo de 2014 e incorporadas a su informe por el Tribunal de Cuentas en junio de 2014", ha reiterado la formación nacionalista.

El comunicado jeltzale da a conocer las presuntas irregularidades detectadas por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas y que harían referencia al hecho de "no haber registrado en su contabilidad unos ingresos de 4,9 millones" derivados en una permuta de terrenos en Barakaldo, poseer una "maraña de sociedades mercantiles", así como que las cuentas jeltzales no serían "reales y no incluirían toda su actividad verídica".

Por lo que se refiere a la acusación del fiscal de que el PNV no habría registrado ni declarado en su contabilidad unos ingresos de "4,9 millones derivados de una extraña y lucrativa permuta sobre una extensa finca", los jeltzales indican que hace referencia a la construcción en 2008 en Barakaldo, vía permuta, de un nuevo batzoki en el inmueble que ocupaba el viejo batzoki.

