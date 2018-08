Política

El PNV denuncia 'amenazas directas' del Gobierno a los jueces del TS

14/01/2015

Itxaso Atutxa cree que la decisión del Supremo sobre la acumulación de penas puede ser "un golpe para el proceso de paz".

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ha denunciado que el Gobierno ha realizado "amenazas directas" sobre los jueces para que el Tribunal Supremo decida no descontar a los presos de ETA las penas cumplidas en otros países de la Unión Europea.



En una entrevista concedida a ETB1, Atutxa ha indicado, además, que la decisión del TS "puede ser un golpe para el proceso de paz" o que, "por lo menos, no va a ayudar" a que avance, y que "nuevamente", el Ejecutivo de Mariano Rajoy "ha demostrado que no cree en el proceso de paz".



Asimismo, ha destacado la división que ha existido entre los jueces a la hora de tomar dicha decisión, ya que, de los 15 magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, seis emitieron un voto particular en contra de la decisión. Además, ha señalado que "parece que, según han dicho esos seis jueces, había otra opción y propusieron hacer antes una consulta a Estrasburgo para, luego, tomar la decisión, algo que parece normal pero que no fue aceptado".



"Creo que, detrás de todo, se podía ver o percibir alguna influencia exterior, que los mismos jueces han denunciado, una vez más, y que es, más que petición, la amenaza recibida por parte del Gobierno, sobre todo por parte del ministro de Interior", ha denunciado.