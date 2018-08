Sánchez se pierde en Washington y no llega a un acto universitario

A veces el GPS suele jugar malas pasadas. Eso es lo que ocurrió ayer al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que no llegó a una cita con estudiantes de la Universidad George Mason (afueras de Washington) al perderse su comitiva.

El 'plantón' de Sanchéz provocó la cancelación del acto y las críticas del rector, Ángel Cabrera, quien dijo en Twitter que esperaba en que Sánchez "sepa gobernar un país mejor que usar un GPS".

Hoping @sanchezcastejon can run a country better than he can operate a GPS. Apologies to faculty, students and guests for his no show :(