Mas ve necesaria una mayoría absoluta para dar continuidad al proceso

16/01/2015

El presidente de la Generalitat aspira a liderar "una gran casa" tras los comicios del 27 de septiembre. "Es una oportunidad de oro para demostrar si hay una mayoría sólida y amplia", ha dicho.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha explicado que su deseo que las próximas elecciones catalanas del 27 de septiembre sean la última vez en las que se presente como cabeza de lista, y ha confiado en seguir sumando con UDC y con su líder, Josep Antoni Duran.

En una entrevista en Rac1, Mas ha dicho que quiere que CiU se presente como tal en las elecciones, bajo la misma denominación que ha usado desde 1979, y que su propósito es liderar una "gran casa", incorporando a independientes. Su propósito es que, tras el 27S, el soberanismo alcance la mayoría absoluta, para lanzar un mensaje potente a la comunidad internacional aunque, si no suma pero CiU gana las elecciones con comodidad, tratará de volver a ser escogido presidente de la Generalitat.



Mas ha considerado que para poder seguir adelante el proceso soberanista se debería producir al menos una mayoría absoluta en los escaños del Parlament de las listas independentistas en los comicios del 27 de septiembre.

Mas ha afirmado que el 27S es "una oportunidad de oro" para demostrar si hay una "mayoría suficientemente sólida y amplia" que avale la independencia, condición "sine qua non" para llegar a este objetivo, que cree que es posible pese a que no será "un camino de rosas", aunque la otra opción, ha dicho, es mantener la situación actual y que Cataluña sea "pura periferia" de España.

Mas ha rechazado entrar en debates sobre si la independencia se debe declarar el 2016, como solicita el líder de ERC, Oriol Junqueras, porque es un procedimiento de "altísima complejidad".

Lo que ha puesto en valor el presidente catalán es que en estos momentos hay una fecha, el 27 de septiembre, y un procedimiento, las elecciones, que servirá para "saber" si hay mayorías independentistas pero no para "proclamar" nada.

Así, el presidente ha dicho que el 27S es la consulta "definitiva" desde el punto de vista de que es el "instrumento" que le queda para conocer la "opinión" de los catalanes, pero cómo seguirá el proceso soberanista, sin descartar nuevas votaciones, dependerá de cuál sea el resultado y la lectura internacional de los mismos.

Desde julio sin hablar con Rajoy

Mas ha admitido que no ha tenido ningún tipo de conversación desde julio con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras el encuentro que ambos mantuvieron en el palacio de La Moncloa de Madrid. "No tiene ganas de hablar conmigo", ha reconocido.



"Quedamos en que me llamaría durante agosto o septiembre, me dijo que me llamaría él y no me ha llamado", ha concretado.

