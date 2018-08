Política

Congreso de los Diputados

El pacto de Estado impedirá a condenados por terrorismo ser profesores

Redacción

21/01/2015

El PP y el PSOE están negociando un nuevo pacto de Estado, al que quieren incorporar la inhabilitación especial para la docencia a personas condenadas por terrorismo.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha dicho hoy que será incorporada al pacto de Estado que se está negociando la inhabilitación especial para la docencia a aquellas personas condenadas por terrorismo.

Jorge Fernández Díaz ha realizado este anuncio en el Congreso, donde ha contestado al diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN) Carlos Casimiro Salvaror Armendáriz, a quien le ha manifestado su deseo de que se sumen cuantos más grupos mejor al acuerdo antiterrorista que están intentando cerrar PP y PSOE.

Carlos Casimiro Salvador ha señalado que la aportación de UPN "a ese gran acuerdo que anuncian es que los condenados por graves actos de terror no puedan ejercer la docencia, no puedan ser ni educadores ni maestros ni profesores, y así no puedan tener la oportunidad de lavar el cerebro a los jóvenes para utilizarlos en sus objetivos de destrucción de la convivencia".

Jorge Fernández Díaz ha explicado que el Gobierno desde hace tiempo viene trabajando tanto en el ámbito operativo como normativo nacional, comunitario e internacional para hacer frente a la amenaza del terrorismo, "que pretende destruir el sistema de libertades y de valores en el cual se asienta nuestra convivencia".

"España por desgracia quizás es el país que más ha padecido durante más tiempo y con más intensidad el terrorismo, en particular el etarra, que pretendía imponer un proyecto totalitario excluyente al conjunto de la sociedad sobre la base, como decía una de las últimas ponencias de ETA, de la socialización del sufrimiento y del terror como medio para conseguir sus objetivos", ha añadido.

"Estoy convencido de que con esos instrumentos con los que estamos pactando un auténtico acuerdo de Estado con el grupo socialista, y al que deseamos que se incorporen más grupos, estaremos en condiciones de derrotar también todos juntos al terrorismo internacional como fuimos capaces de derrotar al de ETA en el pasado", ha insistido.