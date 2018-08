Política

Arraiz: 'Es momento de que la Guardia Civil se vaya de Euskal Herria'

Redacción

22/01/2015

El presidente de Sortu insiste en que "no hay ninguna razón para abrir una causa" por sus palabras de dar "jaque mate" al instituto armado.

El presidente de Sortu, Hasier Arraiz, ha insistido en que "no hay ninguna razón para abrir una causa" por su afirmación de que había que dar "jaque mate" a la Guardia Civil y, en este sentido, ha opinado que existe "un marcaje" sobre él porque "no es lo mismo que esa misma frase la diga otra persona cualquiera".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, ha considerado que la apertura de diligencias de investigación por estas manifestaciones "deja a las claras dónde está la libertad de expresión en este país".

Arraiz ha insistido en que "no hay ninguna razón para abrir una causa" por las palabras en las que abogaba por dar "jaque mate a la Guardia Civil" porque "es momento de que se vayan de Euskal Herria", tras la denominada operación 'Mate'.

A su entender, existe "un marcaje muy concreto" sobre él, "no como persona", sino como "representante de Sortu, de la izquierda abertzale". De este modo, se ha mostrado convencido de que "no es lo mismo que esa misma frase la diga otra persona cualquiera". "Ese 'pressing' denota que la libertad de expresión no es para todos igual en este país", ha asegurado.

Asismismo, Arraiz ha acusado a "parte de la judicatura" de estar "prevaricando" "sin complejos" y ha asegurado que "sectores reaccionarios y ultras" han decidido optar por perpetrar "un autogolpe dentro del Estado". Según Arraiz, existen "sectores determinados, ultras, que controlan la Guardia Civil y parte de la judicatura".

