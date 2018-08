Política

Declaraciones en Radio Euskadi

‘Se debe producir un debate sobre el modelo de Estado’, según el PNV

Redacción

24/01/2015

EH Bildu, por su parte, ha dicho que la propuesta de Urkullu "no aporta nada nuevo"; según PSE, no está en la “agenda política vasca” y el PP le ha acusado de mirarse "a sí mismo y no al país".

Noticias (1) Urkullu pide un pacto que reconozca el 'carácter nacional' de Euskadi Vídeos (1) Egibar: 'Se debe producir un debate sobre el modelo de Estado' El presidente del GBB del PNV, Joseba Egibar, ha considerado que a día de hoy se debe ?producir un debate sobre el modelo de Estado?. Además, ha dicho el Estado debe "abrir los ojos" ante realidades como la "vasca o la catalana" porque la "convivencia no se puede imponer sino que hay que pactarla?. En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, el parlamentario vasco se ha referido a la participación de este jueves del lehendakari Iñigo Urkullu en un desayuno informativo de Europa Press, donde defendió un nuevo pacto bilateral entre Euskadi y el Estado, que reconozca el "carácter nacional" vasco y que incluya una "división territorial" del poder judicial, política exterior vasca y la "institucionalización" de relaciones con Navarra. Tras defender que lo que hace falta para lograr cualquier pacto es voluntad política, algo que precisamente "no existe", el dirigente jeltzale ha incidido en que "los años de vigencia del Estatuto de Aautonomía, su desarrollo y sus recortes obligan a que se tenga que producir un debate sobre el modelo de Estado". En este contexto, ha defendido que existen "perchas" sobre las que "colgar un acuerdo", en la medida de que la propia disposición adicional del Estatuto habla de la no renuncia de los derechos que le pudieran corresponder al pueblo vasco. "Si se quiere, si existiera voluntad política hay perchas desde la que colgar el acuerdo", ha indicado. ?No aporta nada nuevo? El parlamentario de EH Bildu Oskar Matute ha señalado que la propuesta del lehendakari "no aporta nada nuevo" y ha considerado "baldío" buscar "cualquier posibilidad de interlocución en clave de bilateralidad". "La propuesta no nos aporta nada nuevo. Lo que toca ahora es proponer una aceleración de la marcha para que no sea tan larga. Es una vía agotada, un esfuerzo baldío, porque cualquier posibilidad de interlocución en clave de bilateralidad, en clave de respeto a la decisión del pueblo vasco, es una vía que no contempla el Estado", ha advertido. A su juicio, la necesidad de "acelerar los tiempos" no es una urgencia histórica mal entendida, sino consecuencia de que se vive en un "contexto volcánico". El parlamentario del PSE-EE, Txarli Prieto, ha advertido de que "las ensoñaciones" del lehendakari, Iñigo Urkullu, respecto a un acuerdo bilateral entre Euskadi y el Estado no están en la "agenda política vasca", sino que ésta se encuentra fundamentada en la economía. "El paro sigue creciendo y, mientras, el lehendakari está más preocupado por cosas que no preocupan a la ciudadanía, lo que choca bastante. Que quiera centrar su posición política en el aspecto soberanista está fuera de lugar", ha indicado, para añadir que "en la agenda política vasca no están las ensoñaciones de Iñigo Urkullu". El parlamentario vasco del Partido Popular Carmelo Barrio ha acusado al lehendakari de mirarse "a sí mismo y no al país" y le ha advertido de que "la política del 'selfie' no sirve para este país". "El lehendakari reedita la política del 'selfie'. Se mira a sí mismo y no al país. Vive una realidad, la suya o la que le indica su agenda política", ha lamentado, para añadir que la realidad del Gobierno vasco y su presidente debiera ser "trabajar por el país en sus claves sociales y económicas".

