Díaz achaca el adelanto electoral al 'giro radical' de IU

Redacción

26/01/2015

Por su parte, el coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, ha asegurado que la presidenta andaluza "no es de fiar" y que el PSOE "cuando puede te la juega".

La presidenta andaluza, Susana Díaz, que ha anunciado hoy formalmente la convocatoria de elecciones el 22 de marzo, ha asegurado que lo que ha provocado el adelanto de los comicios no es "un equívoco ni un malentendido", sino que es fruto de "un giro radical" en la dirección nacional de IU.

"Desconozco si hay razones de convergencia con otras fuerzas políticas que lo motive", ha señalado en conferencia de prensa la jefa del Gobierno andaluz, que ha advertido -a continuación- de que Andalucía no va a ser "moneda de cambio, jamás, en ninguna operación política ajena a los intereses de esta tierra" porque con el futuro de los andaluces "no se juega".

"He tomado esta decisión con la absoluta convicción de que tenemos que dar la palabra al conjunto de los ciudadanos", ha subrayado durante su intervención, en la que ha explicado los motivos que le han llevado al adelanto, que ha resumido en que no estaba dispuesta a gobernar "sin garantía" de estabilidad y en que el pacto "se había convertido en un obstáculo para algunos".

IU: “El PSOE cuando puede te la juega”

Por su parte, el coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, ha asegurado que Díaz "no es de fiar" y que el PSOE "cuando puede te la juega".

En rueda de prensa acompañado de los consejeros de IU en el Gobierno y de los diputados de su grupo parlamentario Maíllo ha afirmado que Díaz "no quería estabilidad, quería parálisis" y que su grupo no se la ha dado porque no son "sumisos", y ha acusado a la presidenta andaluza de "inventarse las causas para justificar el adelanto" y ofrecer argumentos "tremendamente débiles".

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmado hoy que existen "elementos claros, objetivos y racionales" que apoyan la decisión de la presidenta de la Junta de Andalucía de adelantar.

El secretario de Organización de Podemos, Sergio Pascual, se ha congratulado por el adelanto electoral en Andalucía y se ha mostrado convencido de que la maquinaria de su partido está "sobradamente preparada" para afrontar los procesos de primarias en su formación antes de los comicios autonómicos.