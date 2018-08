Política

Pujol admite que la carta de su padre tiene un 'valor relativo'

28/01/2015

Liechtenstein ha denegado la comisión rogatoria que expidió la juez que investiga la fortuna oculta Jordi Pujol para averiguar si la familia del expresidente catalán tiene cuentas en ese país.

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol reconoció ante la juez que no dispone de "ningún papel" que acredite el origen de su fortuna oculta y admitió que la carta de su padre que demostraría que procede de un legado tiene "valor relativo" porque, pese a ser manuscrita, no está firmada.

En la declaración íntegra ante la juez que ayer interrogó a Jordi Pujol, a la que ha tenido acceso Efe, el expresidente catalán se remite a una carta que su padre Florenci envió a su esposa, Marta Ferrusola, en la que su progenitor se comprometía a adoptar "decisiones para asegurar el futuro" de sus nietos y su nuera.

"Es un escrito que no está firmado, quiero decir, tiene un valor relativo. Es un manuscrito, eso sí. No sé qué valor tiene", reconoce Pujol, que explica que esa carta, que la familia no ha aportado al juzgado, está en posesión de Marta Ferrusola.

Liechtenstein deniega la comisión rogatoria

Por otro lado, la Justicia de Liechtenstein ha denegado la comisión rogatoria que expidió la juez que investiga la fortuna oculta por Jordi Pujol para averiguar si la familia del expresidente catalán tiene cuentas en ese país y obtener información sobre la investigación por blanqueo que abrió ese país.

En un oficio remitido a la juez que investiga el caso Pujol, al que ha tenido acceso Efe, el tribunal de Liechtenstein responde que la petición de información que le planteó la magistrada "no puede ser atendida", alegando que tras el posible blanqueo hay un delito de evasión de impuestos, materia en la que el Principado "no ofrece asistencia penal".