Política

Polémica Kutxabank

EH Bildu reclama una 'Kutxabank pública y social, sin amiguismos'

Redacción

31/01/2015

Por su parte, el PSE cree es "obvio" desvincular a la formación de la denuncia interpuesta por Kutxabank contra Mario Fernández, mientras el PNV dice que es "positivo" que se haya devuelto el dinero.

"La irregularidad desgraciadamente no nos ha sorprendido, hace tiempo que exigimos auditorías externas, a lo que el PNV, PSE y PP se negaron", ha asegurado Joseba Permach, miembro de EH Bildu, en una rueda de prensa ofrecida en este sábado, en relación al supuesto contrato irregular firmado entre Mario Fernández, expresidente de Kutxabank, y un despacho de abogados vinculado al socialista Mikel Cabieces.

"Lo que nos ha sorprendido han sido las decisiones adoptadas por diferentes agentes presentes en Kutxabank, lo que acrecienta nuestra preocupación", ha explicado.

Tras recordar que Mario Fernández fue nombrado responsable máximo de Kutxabank por el PNV, "habiendo sido alabado y apoyado por su gestión durante este tiempo", la coalición ha denunciado que "quienes gestionan actualmente el sistema financiero vasco, como son el PNV, PSE, PP y CCOO, sólo miran por sus intereses y por el de su entorno cercano".

EH Bildu ha corroborado su apuesta, "si cabe con mayor contundencia", por "una Kutxabank pública y social, que responda a las necesidades de las personas y de la sociedad vasca, dejando de lado el amiguismo oscurantista".

Asimismo, ha anunciado que pondrán en marcha los mecanismos disponibles para que los partidos políticos y gestores de Kutxabank aclararen a la ciudadanía "todos los temas que huelen a corrupción".

PSE-EE

Por su parte, la parlamentaria del PSE-EE Miren Gallastegui ha señalado que resulta "obvio" desvincular a la formación de la denuncia interpuesta por Kutxabank contra Mario Fernández .

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, los representantes políticos vascos han analizado la denuncia presentada por Kutxabank ante la Fiscalía contra su expresidente, Mario Fernández, por "presuntas irregularidades" en pagos a un bufete de abogados donde trabaja el socialista Mikel Cabieces, exdelegado del Gobierno en el País Vasco.

En este sentido, Gallastegui ha defendido que la "luz" sobre este caso la arrojará la investigación que se lleve a cabo en el caso de que proceda.

"Hemos tenido conocimiento de una denuncia ante la fiscalía en relación a un contrato de arrendamiento de servicios con un bufete de abogados privado en el que trabaja un miembro del PSE. Es lo único que sabemos", ha indicado, para añadir que por una cuestión de "transparencia y ejemplaridad, este señor" --Cabieces-- ha acordado su renuncia al cargo orgánico que tenía y a su militancia de manera provisional en el PSE".

Asimismo, Gallastegui ha remarcado que la formación socialista no conoce más del asunto y ha considerado "obvio" desvincular al PSE-EE de esta cuestión, por ser "un asunto que no tiene nada que ver" con la formación.

PNV

Por su parte, la parlamentaria del PNV María Eugenia Aguirrezabala ha considerado "positivo" el hecho de que Fernández haya devuelto el dinero y ha incidido en que Kutxabank y las "kutxas que le han dado origen, en términos generales, han funcionado bastante bien".

"Que esto será aprovechado por los de siempre para hacer las campañas de siempre... me temo que sí y no me hace ninguna gracia que así sea", ha añadido.

UPyD

Por su parte, el parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, ha considerado un tema "gravísimo" la denuncia a Fernández, y ha recordado que su formación ha denunciado durante años la "politización de las cajas". Asimismo, ha considerado que algunos partidos políticos "tendrán algo que decir en torno a esta cuestión".