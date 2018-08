Política

Denuncia de Kutxabank

Citan a declarar este viernes a Mario Fernández y Mikel Cabieces

Redacción

03/02/2015

El Gobierno Vasco ha mostrado su "sorpresa" por la denuncia presentada por Kutxabank contra su expresidente. Mendia ha asegurado que las presuntas irregularidades "nada tienen que ver" con el PSE.

La Fiscalía de Bizkaia, en el marco de las diligencias de investigación abiertas para comprobar si ha habido irregularidades en Kutxabank que habrían supuesto un coste de 243.592,02 euros durante la gestión de Mario Fernández al frente de la entidad financiera, ha citado a declarar este viernes a Fernández y al exdelegado del Gobierno, Mikel Cabieces, según han informado fuentes conocedoras del caso.

Kutxabank ha denunciado ante la Fiscalía las presuntas anomalías detectadas en el mandato de Fernández, cuyo importe ha sido ya devuelto, y que se refieren, al parecer, a un contrato de prestación de servicios jurídicos que la entidad mantenía con un bufete de abogados de Bilbao, con el que el socialista Mikel Cabieces mantiene una relación profesional.

Tras conocer la denuncia, Cabieces, exalcalde de Portugalete y exdelegado del Gobierno en el País Vasco, ha solicitado su baja temporal como militante del partido.

Una vez recibida la información por parte de Kutxabank, la Fiscalía vizcaína ha decidido abrir diligencias para investigar si realmente hay indicios de que se hayan podido cometer dichas irregularidades. De ser así, se remitirían las actuaciones al Juzgado y, en caso contrario, se archivarían.

Comisión de investigación

El contrato "irregular" firmado por el expresidente de Kutxabank, Mario Fernández, con un bufete de abogados vinculado al socialista Mikel Cabieces ha llevado al resto de partidos vascos de la oposición a sospechar que hubo un pacto entre el PNV y el PSE, por lo que ya se ha pedido una investigación parlamentaria.

Así, EH Bildu propondrá en el Parlamento Vasco que se cree una comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades en Kutxabank, un asunto que, en opinión de la coalición, tenía el "visto bueno" del PNV.

Los parlamentarios de EH Bildu Xabier Isasi y Dani Maeztu han comparecido ante los medios de comunicación para presentar diversas iniciativas parlamentarias que tienen el objetivo común de "esclarecer las responsabilidades políticas" en este asunto.

El presidente del PP de Bizkaia y portavoz parlamentario en economía, Antón Damborenea, ha reclamado a la Fiscalía que actúe "cuanto antes" para que la investigación de las supuestas irregularidades en Kutxabank no sean de las "eternas". Damborenea ha instado al Ministerio Público a actuar rápidamente para que se sepa "lo que ha pasado" en un caso en el que "todo es muy raro".

El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, ha afirmado que "da la sensación de que podría haber un pacto entre el PNV y PSE" en el origen de las presuntas irregularidades. "Algo huele a podrido en Kutxabank, es un asunto muy raro", ha afirmado Maneiro.

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha asegurado que las presuntas irregularidades denunciadas por Kutxabank contra su anterior presidente "nada tienen que ver" con su partido.

?Sorpresa?

El Gobierno Vasco ha mostrado este martes su "sorpresa" por la denuncia presentada por Kutxabank contra su expresidente. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, ha asegurado que la decisión de interponer la denuncia ha partido de la propia Kutxabank y que el Gobierno Vasco se ha enterado "por los medios de comunicación".

"No es como en otras entidades financieras, que son terceras personas o colectivos sociales las que emprenden las acciones judiciales. Ha sido la propia entidad financiera", ha añadido.

Erkoreka ha aseverado que lo sucedido no admite comparación con el caso Caja Navarra. En ese sentido, ha recordado que la CAN perdió casi todo su valor, mientras que Kutxabank "es la primera entidad en solvencia". "No hay color", ha subrayado.