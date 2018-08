Política

Congreso de las juventudes

PSE pregunta a Podemos si es la independencia su 'camino' en Euskadi

Redacción

08/02/2015

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha preguntado a Podemos si el "camino que quiere tomar" en Euskadi es el de la independencia. Asimismo, ha acusado a la formación liderada por Pablo Iglesias de "copiar los tics" de la izquierda abertzale y carecer de "propuestas realistas", solo "pancarta y megáfono".

Durante su intervención en la clausura del IX Congreso JSE-Egaz Ramón Rubial, en el que ha sido elegida nueva presidenta de las Juventudes Socialistas Azahara Domínguez, Mendia ha acusado al PP, PNV, EH Bildu y Podemos de no estar interesados en los jóvenes y ha advertido al Gobierno vasco de que los socialistas serán "muy exigente" con el cumplimiento de los acuerdos alcanzados relativos a juventud.

Mendia ha advertido asimismo que los dirigentes de Podemos "pretenden ser tan modernos", que en Euskadi, "siguen dando vueltas al monotema inservible de siempre".

"Lo dejó muy claro Hasier Arraiz hace unos días. Que esperaba que Podemos fuese su compañero de viaje en el camino de la independencia. Que compartían con ellos la apuesta por el derecho a decidir. Y que había posibilidades de poder gobernar en las instituciones vascas con ellos. Ésa es su solución para todo, 'independentzia'. ¿En serio es éste el camino que quiere tomar Podemos?", ha cuestionado.

Asimismo, ha defendido que los socialistas apuestan por "otra forma de hacer política, transparente", motivo por el que siempre deben actuar con "honradez y ejemplaridad".

"Las decisiones que adoptemos, los acuerdos que alcancemos, van a responder siempre al interés general, no al beneficio personal. Y vamos a estar siempre dispuestos a ser auditados. No sé si el resto puede decir lo mismo. No sé si el resto pueden acreditar una actuación transparente e inmediata como la nuestra cuando surgen dudas sobre nuestra ejemplaridad. Somos socialistas. Que no nos den lecciones de ética a nosotros", ha añadido.

