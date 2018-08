Política

Fernández entrega a Maroto el retrato de la memoria de Gasteiz

09/02/2015

Durante la presentación, el alcalde popular y el secretario de Paz y Convivencia han expresado sus discrepancias respecto a esta cuestión. Según Maroto, el informe es un "batiburrillo".

El secretario de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, ha entregado hoy al alcalde de la capital alavesa, Javier Maroto, el retrato de la memoria de Gasteiz. Se trata de un informe sobre las muertes ocasionadas en Vitoria por ETA, otros grupos o las fuerzas de seguridad de Estado entre 1960 y 2010.

El estudio, elaborado por el Ejecutivo vasco, forma parte de los documentos que está realizando el gabinete de Iñigo Urkullu sobre las víctimas mortales que ha causado el terrorismo y otras formas de violencia en los distintos municipios de Euskadi.

El Gobierno Vasco prepara 146 retratos municipales con el objetivo de contribuir a una política de memoria con nombres y apellidos.

Discrepancias

Durante la presentación, Maroto y Fernández han expresado sus discrepancias respecto a esta cuestión. El alcalde popular ha asegurado que las víctimas de ETA "no son como las demás", por lo que no se las puede situar "en el mismo plano" que a otros damnificados por la violencia. El secretario de Paz y Convivencia, por su parte, ha coincidido en que no hay que "mezclar" situaciones distintas, pero le ha replicado que tampoco se puede "discriminar" a otras víctimas, como las causadas el 3 de marzo de 1976 por la Policía en la capital alavesa.

En el caso de la capital alavesa, el trabajo cuantifica en 31 las víctimas mortales ocasionadas por ETA y grupos similares en Vitoria. A estas muertes se les añaden otras diez ocasionadas por las FSE, entre las que se incluyen las cinco personas que mató la Policía el 3 de marzo de 1976 durante una protesta obrera.

Maroto ha criticado el informe, por considerar que es un "batiburrillo" y porque mezcla "churras con merinas". A su juicio, las víctimas de ETA "no son como las demás", por lo que "no se las puede situar en el mismo plano" que a otros damnificados por vulneraciones de derechos humanos.

Fernández ha advertido al alcalde de que tampoco se debe "excluir" o "discriminar" a otras personas que también han sufrido vulneraciones de derechos humanos.