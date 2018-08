Política

Bizkaia

Dimite la alcaldesa de Mungia por tener que izar la bandera española

Redacción

10/02/2015

"Siento mucho no haber podido cumplir con el compromiso de llegar hasta el final de este mandato y que haya sido por un intento de humillar a todo un pueblo", ha dicho Uriagereka.

La alcaldesa de Mungia (Bizkaia), Izaskun Uriagereka, del PNV, dimitirá el próximo viernes después de que el Tribunal Constitucional no admitiera a trámite un recurso de amparo del Ayuntamiento contra un dictamen judicial que le obliga a colocar la bandera española en la fachada consistorial.

Según han informado hoy a Efe fuentes del equipo de gobierno, el Consistorio de Mungia no ha colocado la bandera española en el Ayuntamiento, pese a que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco forzó en septiembre de 2014 a instalar este estandarte en la fachada.

Contra este dictamen, la alcaldesa presentó un recurso al Tribunal Constitucional acogiéndose a la "objeción de conciencia" y al "derecho a la libertad ideológica" para no colocar la bandera, si bien su iniciativa no fue admitida a trámite, lo que supondría su inhabilitación como alcaldesa si no cumple el dictamen, según han destacado las mismas fuentes.

Al anunciar la presentación del recurso de amparo al Tribunal Constitucional, la mandataria del PNV aseguró que, con esta medida, pretendía que se continuara "respetando la voluntad del pueblo", que, según sus palabras, resultaba contraria a la instalación de este estandarte.

La alcaldesa dimitirá el viernes en un pleno extraordinario que se celebrará en el Ayuntamiento, en el que también presentará la renuncia a su cargo, por el mismo asunto, la edil de Cultura, Miren Begoña Bilbao.

Tras la dimisión de la alcaldesa, su puesto podría ser ocupado por el primer teniente de alcalde de este municipio, Igor Torrontegi, también del PNV.

"Humillar al pueblo"

"Siento mucho no haber podido cumplir con el compromiso de mi pueblo de llegar hasta el final de este mandato y que haya sido por un intento de humillar a todo un pueblo con la colocación de una bandera que no es la nuestra y que por una ley vetusta y obsoleta nos la imponen", ha dicho la alcaldesa en delcaraciones a EFE.

Además, se ha mostrado convencida de que el pueblo de Mungia se opone a la instalación de la bandera española, porque es "de los pocos" donde el PNV ha venido gobernando con mayoría absoluta.

"Es una realidad que está ahí. De los 17 ediles actuales, 14 somos abertzales (del PNV y EH Bildu), lo que interpreto como una clara voluntad de este pueblo de que no quiere la bandera española", ha apuntado.

Urquijo

El delegado del Gobierno español en la CAV, Carlos Urquijo, ha recordado a la alcaldesa que la ley debe cumplirse por todos.

Fue Urquijo quien solicitó la ejecución forzosa de una sentencia dictada el pasado mes de septiembre por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que obligó a colocar la enseña, fallo que fue recurrido por el Ayuntamiento.