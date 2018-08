Política

Crisis en el PSM

Pedro Sánchez aparta a Tomás Gómez y nombra una gestora para el PSM

Redacción

11/02/2015

El hasta hoy secretario general del PSM ha acusado a Sánchez de destituirle para "fortalecer su débil liderazgo interno", un "error inmenso" que le ha exigido que rectifique.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha decidido apartar de las filas socialistas al líder de los socialistas madrileños y candidato a las elecciones autonómicas, Tomás Gómez, y nombrar una gestora para el PSM.

La destitución de Gómez llega tras una cascada de informaciones sobre presuntas irregularidades y sobrecostes en el tranvía de Parla, la ciudad de la que él fue alcalde.

Las fuentes han precisado que la decisión se ha tomado este mismo miércoles durante una reunión de la comisión permanente de la Ejecutiva Federal socialista y ya se le ha comunicado a Gómez. Fuentes socialistas aseguran que Sánchez pidió a Gómez su dimisión el martes pero éste se negó.

Este mismo martes Sánchez y Gómez coincidieron en un acto del candidato socialista al Ayuntamiento, Antonio Miguel Carmona. Sánchez no habló de Gómez en su intervención, pero Carmona puso "las dos manos en el fuego" por Tomás Gómez.

El diputado Rafael Simancas presidirá la comisión gestora del PSM, según ha confirmado ya el secretario de Organización socialista, César Luena.

Luena ha culpado a Tomás Gómez de haber provocado un "deterioro grave" de la imagen pública del partido y de generar "inestabilidad orgánica".

Por otro lado, ha advertido a Gómez de que tiene que acatar la resolución de Ferraz. Según fuentes del PSM, el líder madrileño tiene intención de seguir como candidato. De hecho, ha realizado un rueda de prensa en la sede del Callao para valorar las resoluciones del PSOE nacional.



Preguntado explícitamente de la posibilidad de que Gómez se 'enroque' en su decisión, Luena ha subrayado que los estatutos del Partido Socialista marcan lo que hay que hacer y "las resoluciones del PSOE en todo caso se cumplen".

El del exministro Ángel Gabilondo es uno de los nombres que se baraja para liderar a los socialistas madrileños de cara a las elecciones del próximo 24 de mayo.

Respuesta de Tomás Gómez

El hasta hoy secretario general del PSM ha acusado a Sánchez de destituirle para "fortalecer su débil liderazgo interno", un "error inmenso" que le ha exigido que rectifique porque, de lo contrario, lejos de haber acabado este asunto "no ha hecho más que empezar".

Tomás Gómez ha explicado en rueda de prensa que él no está "en rebeldía", sino la dirección del PSOE que le ha destituido "sin cumplir las normas y los estatutos" del partido, por lo que ha anunciado que peleará contra esta decisión en los órganos internos del PSOE e incluso en los tribunales "si es necesario".

Y también ha dicho que defenderá su "honorabilidad" de los ataques "injustos" que ha sufrido, en particular por las acusaciones del sobrecoste del tranvía de Parla -ciudad de la que fue alcalde-, aunque ha descartado que la decisión de Pedro Sánchez tenga que ver con una posible imputación en esta causa. "No estoy investigado. No se ha pedido nunca mi imputación. Es imposible", ha enfatizado.

Gómez ha detallado que ha conocido su destitución por la prensa, una "sorpresa" que se ha confirmado al recibir una llamada de Pedro Sánchez en la que el líder del PSOE le ha pedido que diera un paso atrás y dejara de ser candidato, a lo que él se ha negado.

"Si no fuese por la gravedad de los hechos, uno pensaría que le estaban gastando una broma telefónica", ha dicho, recordando que hace años le dio la misma contestación a José Luis Rodríguez Zapatero cuando éste apostó por Trinidad Jiménez como candidata a la Comunidad.

Aunque entonces el expresidente -"un demócrata", ha dicho-, aceptó la voluntad de los militantes que le eligieron a él en aquellas primarias.