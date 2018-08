Política

Bankia

La AN descarta encarcelar a Rato porque no hay riesgo de fuga

Redacción

16/02/2015

La Audiencia Nacional considera que los "indicios delictivos existentes" contra el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, por las irrregularidades en su salida a bolsa no justifican una medida "tan gravosa" como la de su ingreso en prisión provisional, más aún cuando "no ha llevado a cabo intento de fuga alguno".

En un auto, la sección tercera de la sala de lo penal rechaza así el recurso que interpuso UPyD contra la decisión del juez Fernando Andreu de no acordar el encarcelamiento del exvicepresidente del Gobierno español el pasado diciembre.

Para los magistrados, a pesar de que aprecian la existencia de "indicios delictivos" contra Rato, "ello por sí solo no resulta suficiente para acordar una medida tan gravosa", pues no se da ninguno de los requisitos previstos en la ley para ello.

Consideran que los viajes a Ginebra del imputado poco después de que Andreu le impusiera una fianza de 3 millones por su responsabilidad en las tarjetas opacas, no arrojan "ese hipotético riesgo de fuga" que temía UPyD, ya que no consta que "no haya retornado al país, se haya sustraído de la acción de la Justicia o no haya comparecido ante ella cuando ha sido llamado".