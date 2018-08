Política

Monedero enseña la factura, pero no el contenido ni el contrato

Redacción

20/02/2015

El secretario de Proceso Constituyente y Programa de Podemos ha enseñado la factura, aunque no ha facilitado ni el contenido de dichos trabajos ni el contrato, alegando que son "confidenciales".

El secretario de Proceso Constituyente y Programa de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha mostrado este viernes en rueda de prensa una copia de una factura abonada por el Banco del ALBA, con fecha 31 de octubre de 2013 y en concepto de trabajos que se prolongan hasta el 31 de diciembre de 2014 por valor de 425.000 euros, si bien no ha facilitado ni el contenido de dichos trabajos ni el contrato, alegando que son "confidenciales".

"He pedido permiso para poder enseñar la factura porque me había comprometido. Pero los estatutos del Banco del Alba confieren confidencialidad a sus trabajos. He firmado una cláusula de confidencialidad", ha asegurado durante su comparecencia, en la que también ha explicado que no podía revelar el contrato firmado por el mismo motivo.

No obstante, sí ha asegurado que el contrato se firmó a través de su empresa Caja de Resistencia Motiva 2, la cual se creó en octubre de 2013. Sobre el contenido, ha detallado que los trabajos realizados consisten, en términos generales, en un informe "muy voluminosos" y en varias consultorías a lo largo de 2014.

Asimismo, Monedero ha anunciado que este mismo viernes por la mañana ha presentado ante el Ministerio Fiscal y la Agencia de Protección de Datos dos denuncias contra Montoro por la violación de su intimidad y la revelación de secretos que se ha producido, según defiende, contra tu persona, y de la que "el responsable en última instancia" es el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

A este respecto, el fundador de Podemos ha denunciado que se ha llevado a cabo una "caza de brujas" y un "acosos desproporcional" contra su persona y ha aseverado que nunca ha habido "caso Monedero".

Desalojo

La rueda de prensa se ha retrasado más de una hora por la irrupción de un alborotador, el conocido como "camarero del 25S", que finalmente ha sido desalojado a rastras por la Policía.

Alberto Casillas, quien saltó a la fama por proteger a unos manifestantes de los antidisturbios en la jornada de protesta del 25 de septiembre de 2012, ha provocado un incidente por lo que los miembros de Podemos han retrasado la comparecencia.