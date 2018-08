Política

Elecciones en Cataluña

Mas: 'Sería muy gordo que el PP ilegalizara las elecciones del 27-S'

04/03/2015

El presidente catalán insta al PP a no recurrir la convocatoria electoral del 27, porque, en sus palabras, "es la única salida posible".

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha instado al PP a no recurrir la convocatoria del 27S porque es la única salida posible: "Espero que las elecciones no las declararán ilegales porque sería muy gordo".



En la sesión de control al Govern en el Parlament, ha ironizado este miércoles con las palabras de la líder del PP, Alicia Sánchez Camacho, que justo antes ha considerado absurdo crear estructuras de Estado, como plantean CiU y ERC, ya que Cataluña no logrará estas competencias ni en "100.000 años".



Mas le ha respondido: "Sabía que usted consideraba que España era una realidad sagrada e inmutable, pero no tan inmutable para durar 100.000 años más. No nos ofrezca este castigo, por favor".