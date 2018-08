Política

Alcaldía de Madrid

Aguirre: 'Si ponen una gestora, no seré candidata, no soy un monigote'

Redacción

08/03/2015

Por su parte, el PP asegura que la presidenta de los populares madrileños acordó con la dirección nacional que, si era elegida alcaldesa de la capital, dejaría la presidencia del PP de Madrid.

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha advertido al Partido Popular de que si decide crear una gestora para dirigir el partido en la Comunidad de Madrid, en ese mismo momento ella dejará de ser candidata a la Alcaldía de la capital.

En declaraciones en la Cadena Cope, Aguirre ha admitido que el viernes la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, le dijo que sería candidata pero le pidió que dejara la Presidencia del partido en Madrid, algo que ella rechazó rotundamente, recordando que los estatutos de los populares dicen que las direcciones se eligen en congresos.

"Que pongan una gestora mañana si quieren, y en ese momento que busquen a otro candidato, porque yo no me voy a presentar como candidata para que el programa electoral lo hagan otras personas con las que yo no coincido, y la lista electoral otro tanto. No, no soy un monigote", ha avisado.

Además, Aguirre también ha realizado en Twitter unas declaraciones similares:

Aguirre ha salido al paso así de las informaciones publicadas hoy por los diarios El Mundo y ABC, en las que se apunta a que la presidenta regional del PP habría aceptado ser candidata a cambio de dejar el control del partido en Madrid.

Un "cambio de cromos" que ella ha negado, aunque ha reconocido que Cospedal sí le pidió que lo hiciera.

"Como dije que no, tuvieron al pobre Comité Electoral de receso cuatro horas", ha explicado, antes de insistir: "Si me quieren poner de candidata, no puedo salir por la puerta de atrás de la Presidencia del partido. ¿Pero esto qué es?".

La dirigente popular ha recalcado que si fuera elegida alcaldesa de Madrid "es muy probable" que no se presente a la reelección como presidenta del PP regional, pero ha repetido que no dejará este puesto de la forma en la que se lo ha planteado el Partido Popular nacional, porque "no es posible que pretendan que sea una candidata a la que ellos hagan el programa y la lista. Pues mire, no", ha repetido.

Aguirre ha dicho desconocer si el PP nacional teme el poder que ella tiene en el partido en Madrid, y ha opinado que tal vez lo que teme es que ella hable "claro" a los electores.

Desmentido del PP

Por su parte, el Partido Popular ha asegurado hoy que la presidenta de los populares madrileños, Esperanza Aguirre, acordó con la dirección nacional del partido que, si era elegida alcaldesa de la capital, "querría dedicarse en exclusiva al Ayuntamiento y dejaría la presidencia del PP de Madrid".

De esta forma, el PP desmiente en un comunicado las informaciones publicadas hoy en algunos medios de comunicación, según las cuales la dirección nacional pidió a Aguirre dejar ya la presidencia regional del partido, a cambio de ser designada candidata a la Alcaldía de la capital.