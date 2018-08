Política

Urkullu: 'EH Bildu pretende abrazar la insumisión a las instituciones'

13/03/2015

Por su parte, la consejera Estefanía Beltrán de Heredia afirma que los sindicatos de la Ertzaintza "no se sientan a negociar", pero "protestan en la calle".

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha advertido de que la 'vía vasca' que propone EH Bildu es un proceso "revolucionario" y de "insumisión" ante las instituciones, que tan sólo genera "incertidumbre e inestabilidad".



Por ese motivo, frente a esta propuesta soberanista de la izquierda 'abertzale' se ha reafirmado en su proyecto para incrementar la "soberanía" de Euskadi desde "el respeto a los procedimientos democráticos establecidos". Urkullu ha lamentado que los defensores de esta fórmula "abracen la insumisión de las instituciones".

El jefe del Gobierno Vasco ha respondido hoy en el pleno de control del Parlamento Vasco a una interpelación del parlamentario de EH Bildu y secretario general de EA, Pello Urizar, sobre la "vía vasca", propuesta de la izquierda abertzale para avanzar hacia la independencia de manera unilateral.



El lehendakari se ha dirigido a Urizar para advertirle de que, tras el cese de la actividad de ETA, Euskadi "vive un ciclo nuevo, pero no ha nacido hoy y su futuro no se va a escribir sobre una página en blanco". "Hoy no estamos a cero y mañana no estaremos en el cielo, este país hay que construirlo día a día", ha subrayado el lehendakari, quien ha agregado que tampoco la "vía vasca" propuesta por Sortu "parte de cero".



Urkullu ha dicho que no comprende que EA y el propio Urizar se sumen a esa propuesta y "abracen", lo que ha calificado de "proyecto declarado de insubordinación a las instituciones para avanzar en un proceso" que, a su juicio, es "revolucionario" por propugnar "actos de desobediencia a los marcos institucionales".



"Esta no es la 'vía vasca', es la vía revolucionaria, un itinerario incierto de inestabilidad política, social y económica para este país", ha manifestado.



Frente a esa propuesta, Urkullu ha defendido la necesidad de "reintentar un acuerdo genuino y de integración entre las cuatro sensibilidades políticas" de Euskadi, que permita alcanzar "un nuevo pacto con el Estado".

Proceso de paz

Por otro lado, Urkullu ha reprochado al presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, que apoye el proceso de paz de de Colombia y que, por el contrario, no aporte "ni interlocución, ni apoyo, ni ayuda" a la consolidación de la convivencia en Euskadi. A su juicio, esta actitud del presidente es "una irresponsabilidad incomprensible".



El presidente del Ejecutivo vasco ha defendido la labor de su gabinete en la búsqueda de la consolidación de la paz y la convivencia en Euskadi. En este sentido, ha explicado que en el encuentro con Etxerat se habló "la necesidad de identificar ámbitos de trabajo que permitan profundizar en una convivencia normalizada".

Erkoreka llama 'señor Goenaga' a Borja Sémper

En otro momento de la sesión de control, el portavoz del PP en el Parlamento Vasco, Borja Sémper, ha acusado al portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, de mantener posiciones "antisistema" por sus críticas al Gobierno de España y el consejero le ha respondido que lo que hace es precisamente criticar lo que cuestiona el Estado de Derecho.

Al subir a la tribuna, el portavoz del Gobierno ha comenzado su respuesta dirigiéndose al parlamentario como señor Goenaga, en referencia al apellido de su pareja sentimental, la actriz Bárbara Goenaga, lo que luego Sémper ha considerado una "falta de gracia por ausencia de argumentos".

Protestas en la Ertzaintza

La consejera de Seguridad del Gobierno Vasco, Estefanía Beltrán de Heredia, ha recordado hoy a los sindicatos de la Ertzaintza que la protesta, por legítima que pueda ser, "no puede sustituir la responsabilidad de proponer, negociar y acordar".

Beltrán de Heredia ha respondido hoy en el pleno de control del Parlamento Vasco a dos preguntas de Íñigo Iturrate (PNV) y Miren Gallastegui (PSE-EE) sobre la conflictividad laboral en el seno de la Policía autonómica y las medidas de seguridad de los agentes.

En su pregunta, Iturrate ha hablado de que en las últimas semanas los sindicatos de la Ertzaintza han protagonizado actos de "persecución" contra la consejera y el lehendakari, Iñigo Urkullu, y que incluso han llegado a utilizar cuestiones personales.

La consejera ha recordado que a lo largo del año pasado se convocaron doce reuniones entre el Consejo de la Ertzaintza y la mesa negociadora sectorial a la que los sindicatos acudieron solo en tres y "no pasaron del primer punto" del orden del día. Ha dicho que en lo que va de año se han convocado otras tres reuniones y que a ninguna de ellas han acudido los representantes sindicales para hablar de las condiciones laborales de los agentes.

"No se sientan a negociar y protestan en la calle", ha lamentado la consejera.

Beltrán de Heredia ha reconocido el "esfuerzo" de los trabajadores públicos, entre ellos los ertzainas, por la congelación salarial que están sufriendo en los últimos años, y ha destacado que las movilizaciones sindicales no están ofreciendo la "imagen real" de la Ertzaintza, cuyos agentes hacen día a día un "ejercicio permanente de servicio público".

Ha apelado a la responsabilidad de los sindicatos para que vuelvan a la "vía del diálogo, la negociación y el acuerdo" ante la "oportunidad de consolidar la Ertzaintza del futuro", porque, ha reconocido, no le gustaría que las cosas siguieran como hasta ahora.