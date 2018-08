Política

Sondeo generalitat

CiU y ERC, casi empatadas en las catalanas del 27S

Redacción

13/03/2015

En el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat indica que Ciutadans y Podemos se disputarían la tercera posición.

CiU, con 31-32 escaños, y ERC, con 30-31, quedarían casi empatados en las elecciones catalanas del 27S, en las que Ciutadans y Podemos se disputarían la tercera posición, con 16-17 diputados en ambos casos, según un sondeo de la Generalitat.

En el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat ante las elecciones catalanas del 27 de septiembre y las generales de finales de año o principios del que viene también ha preguntado a los ciudadanos sobre su intención de voto para las elecciones generales. En ese caso, CiU sí ganaría en Cataluña con 12 diputados, seguido de cerca de Podemos (11-12) y Esquerra, que quedaría tercero, con 8-9 representantes.

En el Parlamento de Cataluña, CiU caería de los 50 diputados que tiene actualmente a 31-32, con una pugna por la primera plaza con ERC, que subiría de los 21 representantes de ahora a 30-31 parlamentarios.

El otro empate está en la tercera posición, dado que Podemos, con un fuerte empuje, entraría en el Parlament con 16-17 representantes, los mismos que Ciutadans, que actualmente tiene 9 diputados en la cámara catalana.

La cuarta plaza en el Parlament sería para el PPC, con 13-14 diputados -ahora tiene 19-, seguido del PSC, que reduciría su representación de 20 a 11-12 parlamentarios, mientras que la CUP subiría de los 3 escaños actuales a 10-11 e ICV-EUiA descendería de los 13 a 6-8 representantes.

Sólo hay tres dirigentes políticos aprobados por los encuestados: el que saca mejor nota es el diputado de la CUP David Fernández (5,88 puntos), seguido del portavoz de ERC en el Congreso y candidato a la Alcaldía de Barcelona, Alfred Bosch (5,25), y el líder republicano, Oriol Junqueras (5,05), mientras que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, saca un 4,42.

El 'no' a la independencia supera al 'sí'

El 'no' a la independencia lograría hoy el 48% de los apoyos y el 'sí' un 44,1% en un referéndum soberanista, según el barómetro.

El estudio pregunta a los encuestados: '¿Quiere que Catalunya sea un Estado independiente?", y un 6% de ellos dice no saber qué votar, mientras que un 1,8% no contesta.

A mediados de diciembre, el CEO presentó un sondeo donde también se preguntaba sobre esto: entonces, el 'sí' consiguió el 44,5% de respuestas, el 'no' el 45,3%, el 7,5% dijo que no lo sabía y el 2,8% no contestó.