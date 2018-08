Política

Entrevista

Urkullu: 'La vía vasca debe partir del autogobierno que hemos logrado'

Redacción

18/03/2015

El lehendakari aboga por lograr "un acuerdo interno" en la Comunidad Autónoma Vasca para, después, llegar a "un pacto con el Estado".

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha rechazado que la 'vía vasca' parta de un folio blanco, como plantea la izquierda abertzale, sino del actual autogobierno. Además, ha abogado por lograr "un acuerdo interno" en la Comunidad Autónoma Vasca para, después, llegar a "un pacto con el Estado".

En una entrevista concedida a Herri Irratia-Radio Popular, Urkullu ha señalado que, más allá de "la vía vasca que ofrece la izquierda abertzale o EH Bildu", ha señalado que "la vía vasca" por la que él aboga "parte del autogobierno conseguido hasta ahora" y se basa en su defensa "porque, en estos momentos, no es poco lo que hay que defender".

"Además, hay piedras angulares del autogobierno que yo tengo como preocupación, como es el propio Concierto Económico, y a partir de ahí, está claro cuál es el programa electoral con el que se presentó el PNV", ha añadido.

A su juicio, debe haber un avance en el autogobierno logrado hasta ahora, pero sin "hurtar la responsabilidad del propio Parlamento vasco, que tiene una ponencia de autogobierno constituida y que trabajará hasta el mes de mayo para hacer un diagnóstico del grado de autogobierno alcanzado hasta ahora y de su desarrollo".

"Y, a partir de ahí, los grupos parlamentarios tienen también la oportunidad, si así lo desean, de presentar su proyecto de avance en el autogobierno. Lo que a mí me choca es que, desde la izquierda abertzale o desde EH Bildu, se me plantee una 'Vía vasca' partiendo de un folio en blanco. Yo creo que no estamos para folios en blanco", ha apuntado.

Sin interlocución con Madrid

Por otro lado, Urkullu ha señalado que él no tiene, en estos momentos, interlocución con el Gobierno español desde el 15 de septiembre del pasado año, cuando mantuvo la última reunión con Mariano Rajoy. "No he vuelto a tener una interlocución", ha añadido.

No obstante, ha apuntado que los consejeros y los ministros mantienen contactos y la relación "interinstitucional entre el Gobierno español y el vasco se mantenga en la áreas sectoriales". "Pero es verdad que no hay una interlocución al nivel máximo entre el presidente del Gobierno español y la figura del lehendakari", ha dicho.