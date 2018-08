Política

Elecciones en Andalucía

Los aspirantes a la Moncloa se cuelan en el cierre de campaña andaluz

Redacción

20/03/2015

Pedro Sánchez, Mariano Rajoy y Pablo Iglesias han acompañado a Susana Díaz, Juanma Moreno y Teresa Rodríguez, respectivamente, en los actos de fin de campaña electoral en Andalucía.

La candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta, Susana Díaz, ha reiterado hoy que no tiene miedo "a nada", ni a los "poderosos", y ha dicho que solo teme que los ciudadanos le "miren a los ojos" y le digan que ha "fallado", que "ha cambiado la piel" porque no cumple sus promesas y no confían en ella.

Díaz ha estado acompañada por segunda vez en la campaña electoral por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en el mitin de cierre de campaña, celebrado en un pabellón deportivo de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Sánchez se ha mostrado convencido de que la "victoria aplastante" de los socialistas en las elecciones andaluzas del próximo domingo abrirá "un cambio seguro" en toda España.

PP

Por su parte, el candidato del PP a presidir la Junta, Juanma Moreno, ha pedido un voto "masivo" el próximo domingo que sea "consciente, responsable y decidido" y ha presentado su proyecto como el único que puede "quitar los candados que impiden el progreso y desarrollo" de Andalucía frente al resto de opciones.

En el acto de cierre de campaña, junto al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el candidato popular ha dicho que el 22 de marzo puede comenzar "la primavera del cambio". Rajoy ha llamado a los andaluces a "no eternizar" a los socialistas en el poder votando a formaciones "bisagra" como Podemos, IULV-CA o Ciudadanos que no dudarán en ser la "muleta" del PSOE tras las elecciones.

Podemos

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha sostenido hoy que Andalucía, como España, "huelen a cambio", por lo que ha apelado al voto de la "valentía" para convertir a Teresa Rodríguez en la próxima presidenta de la Junta.

En el simbólico velódromo de Dos Hermanas, tradicional escenario de los grandes mítines del PSOE, en el que se han dado cita las 14.500 personas previstas por la organización, la candidata a la Junta, Teresa Rodríguez, ha comenzado su discurso pidiendo pan, trabajo, tierra y libertad para sostener que "pase lo que pase, ya hemos ganado y esto es irreversible".

