Política

Reacciones

Susana Díaz destaca la victoria 'histórica e indiscutible' del PSOE

Redacción

22/03/2015

Por su parte, el PP de Andalucía, que ha perdido 17 escaños, ha asegurado que se ha demostrado que el adelanto de los comicios no buscaba la estabilidad, sino "un interés electoral".

La candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta, Susana Díaz, ha dicho que la de hoy es una "victoria histórica e indiscutible" y ha subrayado que todos tienen que ser ahora "consecuentes" con los resultados de estos comicios autonómicos.

Estas han sido sus primeras palabras durante su comparecencia ante los periodistas, en la que, acompañada de numerosos dirigentes socialistas, ha confiado en que "este nuevo tiempo sea mejor" y ha destacado que también "histórico" para los socialistas que "por primera vez una mujer gane las elecciones".

Díaz ha abogado por la unidad y la estabilidad y el diálogo, y ha señalado también que hay pocos antecedentes en Europa de que un partido -el PSOE- revalide su mayoría democrática después de 33 años en el Gobierno".

PP

El candidato del PP a la Junta, Juanma Moreno, ha admitido hoy que el resultado obtenido en las elecciones andaluzas, donde ha conseguido 33 escaños frente a 47 del PSOE, no es el que esperaban, pero se ha mostrado convencido de que "más pronto que tarde" habrá un cambio en el Gobierno de la Junta.

Ha manifestado que se ha demostrado que el adelanto de los comicios no buscaba la estabilidad, sino "un interés electoral", y ha reclamado que los plazos de constitución del Parlamento y del nuevo Gobierno "sean lo más breves posibles porque los andaluces no entenderían que tras las prisas no hubiera celeridad en gobernar".

Teresa Rodriguez (Podemos). Foto: EFE

Podemos

La candidata de Podemos a la Presidencia de la Junta, Teresa Rodríguez, ha celebrado los datos que le otorgan a su formación 15 escaños en el Parlamento andaluz asegurando que "la foto fija ha cambiado", "las dos fuerzas del bipartidismo han caído 17 escaños" y Podemos "es el protagonista de ese cambio" que "ya ha comenzado".

Rodríguez ha intervenido en el teatro Salvador Távora ante gritos de 'sí se puede', y ha afirmado que "el cambio sigue, empezó hace un año, y ahora continúa en Andalucía, y seguirá, porque somos necesario, porque hace falta en las instituciones el sentido común que hay en calle".

Albert Rivera (Ciudadanos). Foto: EFE

Ciudadanos

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha asegurado hoy, tras obtener nueve diputados en el Parlamento andaluz, que no entrarán en el Gobierno autonómico en coalición con el PSOE.

En declaraciones a los periodistas, Marín ha reiterado que en la campaña dijeron que si no ganaban las elecciones no iban a gobernar y mantienen esa posición, y se ha mostrado dispuesto a apoyar al PSOE si están dispuestos a acometer las reformas que proponen.

"Nada de cambiar consejerías ni sillones por un pacto de gobierno de sumisión a nada", ha resumido Marín.

UPyD

El candidato de UPyD a la Presidencia de la Junta, Martín de la Herrán, ha dicho hoy, tras conocer que su partido se va a quedar fuera del Parlamento andaluz, que estas elecciones "las ha ganado la corrupción", contra las que ellos han luchado.

El candidato de UPyD ha lamentado los resultados y ha señalado que es "decepcionante", no desde una lectura interna de partido, sino para la sociedad andaluza, ya que el escenario que se dibuja es de "verdaderas incógnitas".