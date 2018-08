Política

Operación policial

Friendship pide al Gobierno español que 'termine con las detenciones'

Agencias | Redacción

25/03/2015

Friendship (grupo de apoyo de europarlamentarios creado en 2006 para respaldar el proceso de paz) ha pedido al Gobierno español que "termine con las detenciones" y participe en el proceso de paz.

Además, ha animado a la UE a intervenir en el proceso y ha afirmado que los familiares de presos "no pueden ser objeto de operaciones policiales por su condición".

En un comunicado, el 'Basque Friendship Group' en el Parlamento Europeo afirma que hoy se han "despertado" con "la dura noticia" de la detención de "cuatro ciudadanos vascos debido a su conexión con Etxerat", la asociación de familiares de presos.

De esta forma, se ha referido a la 'Operación Pastor' desarrollada este miércoles por la Guardia Civil, en la que se ha detenido a cuatro personas, acusadas de formar parte de una estructura llamada Núcleo de Coordinación o KG, "diseñada y liderada por ETA", según el Ministerio de Interior.

“Estas acciones no ayudan al proceso de paz”

"Creemos que estas acciones no ayudan al proceso de paz. Los familiares no pueden ser objeto de operaciones policiales por su condición, ya que no han decidido ser familiares de los presos políticos vascos", ha manifestado Friendship.

Por ello, ha pedido al Gobierno español "que participe en el proceso de paz y termine con las detenciones". También ha animado a la UE a "participar en la resolución del conflicto". "La dispersión debe terminar", ha aseverado.

