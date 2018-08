Política

Entrevista

Podemos no celebra el Aberri Eguna porque es un 'movimiento plural'

Europa press

05/04/2015

Además, ha defendido el derecho a decidir, pero considera que la independencia debe ser "la última opción" cuando "no hay ninguna posibilidad de arreglo".

El secretario general de Podemos Euskadi, Roberto Uriarte, ha afirmado que su partido no celebra este domingo el Aberri Eguna porque "no es un partido nacionalista", sino un movimiento plural y, por ello, "habrá gente" que integre la formación que lo festeje "por cultura o tradición".

Además, ha defendido el derecho a decidir, pero considera que la independencia debe ser "la última opción" cuando "no hay ninguna posibilidad de arreglo".

En una entrevista concedida a Europa Press, Uriarte ha destacado que Podemos es "un movimiento" en el que "hay variedad de sensibilidades, posicionamientos y opiniones", y ha manifestado que "las cuestiones nacionales" no son las que les unen.

En este sentido, ha apuntado que "oficialmente" la formación que lidera en Euskadi no celebra el Aberri Eguna como tampoco festeja el Día de la Hispanidad. "Podemos es una organización ciudadana, no es una organización nacionalista y, por lo tanto, las cuestiones vinculadas a la idea de nación no es lo que nos une, sino la idea de que todos somos ciudadanos al margen de este tipo de cuestiones. Pero, evidentemente, habrá mucha gente que, por tradición y por cultura, lo puede celebrar", ha indicado.

A su juicio, en los actos de celebración del Aberri Eguna se realizan discursos "que exacerban ciertos sentimientos identitarios que no vienen bien para la unidad de la ciudadanía vasca". "Es cierto que los sentimientos identitarios son legítimos, siempre y cuando no sean exacerbados. Está bien que uno se identifique con un determinado territorio, espacio o ámbito, pero si se lleva a unas posturas radicales, no es nada positivo", ha subrayado.

, ha subrayado.