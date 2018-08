Política

Quiroga: 'El Aberri Eguna es la constatación del fracaso del PNV'

EUROPA PRESS

05/04/2015

La presidenta del PP vasco asegura que los jeltzales son "incapaces de aunar voluntades de los vascos", y opina que el PNV "reformulará el Plan Ibarretxe para ir a la independencia".

La presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga, ha afirmado que la celebración del Aberri Eguna es "la constatación del fracaso" del PNV, que es "incapaz de aunar voluntades de los vascos" y ha considerado que los jeltzales llenarán la Plaza Nueva "de clientelismo". Además, cree que "reformularán el Plan Ibarretxe" en la ponencia de autogobierno para que parezca "más amable" y poder "rebasar el Estatuto para ir hacia la independencia".

En declaraciones a Europa Press, Quiroga ha lamentado que la formación jeltzale no sea "capaz de aunar las voluntades de todos los vascos, de encontrar un día en el que todos los vascos puedan encontrar y celebrar que es una sociedad con un autogobierno, con un recorrido, con una historia y con unos derechos históricos".

Tras recordar que al PNV "no le interesó" mantener la fiesta de Día del Estatuto del 25 de octubre como "punto de unión", ha señalado que este domingo "será un día para los nacionalistas que ni siquiera están unidos entre ellos".

"Será para el partido y veremos esas campas pobladas de lo que es el PNV, de todo ese clientelismo del PNV de todos estos años, pero no será el reflejo de la sociedad vasca. No nos encontraremos todos los ciudadanos vascos en ese día, será algo partidista de una nación vasca que todo el mundo sabe que en el siglo XXI es irrealizable porque no tiene sentido salirnos de la estructura de España y salirnos de Europa", ha apuntado, antes de la celebración de los actos del Aberri Eguna en Bilbao y Pamplona.

En este sentido, ha manifestado que EH Bildu y PNV ofrecerán "grandes discursos en los que intentarán sacar pecho y decir al resto de ciudadanos qué es ser un buen vasco y patrimonializar toda la simbología vasca, como si eso solo lo representaran ellos, dejando de lado a una gran parte de la sociedad que está muy por encima de esa línea divisoria entre vascos nacionalistas y no nacionalistas".