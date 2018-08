Política

Entrevista en Radio Euskadi

Egibar advierte de que la IA 'tiene un déficit en paz y convivencia'

AGENCIAS | REDACCIÓN

06/04/2015

El presidente del GBB del PNV ha reclamado a la izquierda abertzale que haga una "reflexión" sobre su pasado.

El presidente del PNV en Gipuzkoa y portavoz parlamentario, Joseba Egibar, ha advertido a la izquierda abertzale de que "la transición hacia el nuevo tiempo hay que hacerlo con todas las consecuencias" y, por ello, ha considerado que está pendiente una "reflexión" sobre su pasado, lo que "le sitúa, en el plano de desarrollo de modelos de paz y convivencia, con un déficit que no termina de superar".

En una entrevista concedida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, el dirigente jeltzale ha acusado a EH Bildu de utilizar en Gipuzkoa las instituciones "como instrumento de control" y "resorte para consolidar su proyecto".

Asimismo, ha considerado que el hecho de que la comisión de investigación de Bidegi instara a la Cámara foral a la "reprobación política" de Markel Olano y Eneko Goia ha sido simplemente "una venganza política por parte de Bildu, más bien Sortu y el PP".

Por otro lado, Egibar ha remarcado que el PNV y el conjunto de la sociedad vasca lo que quiere es cerrar el capítulo de la violencia de ETA. "ETA no es consciente, al parecer, de que con el hecho todavía de su presencia está incluyendo en el panorama político un elemento anacrónico", ha criticado.

En su opinión, que ETA, a través de comunicados como el de este domingo, diga "todavía existo, aquí estoy y hago una valoración política está fuera de lugar" y ha subrayado que ello "también condiciona estructuralmente esa presencia a la izquierda abertzale".