Política

Investidura

Susana Díaz quiere un gobierno para Andalucía 'cuanto antes'

AGENCIAS

06/04/2015

Podemos ha puesto condiciones que "no son negociables" para apoyarla en la investidura, mientras que Ciudadanos pide expulsar a Chaves y Griñán para sentarse a negociar.

La presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha subrayado hoy la "necesidad" de que la comunidad tenga un gobierno "cuanto antes", y ha asegurado que "el tacticismo y los intereses de los partidos no pueden estar por encima de los intereses de los andaluces".

En declaraciones a los periodistas antes de inaugurar la muestra "Cita en Sevilla" en la Fundación Cajasol, Díaz ha explicado que "todos" los interlocutores sociales con los que está manteniendo encuentros durante estos días "coinciden en la necesidad de que Andalucía tenga un gobierno cuanto antes".

"Andalucía no puede perder ni un minuto, tiene que ganarlo, y cuanto antes todos tenemos que ejercer con responsabilidad lo que los ciudadanos han dicho en las urnas, y darle a Andalucía ese gobierno que agilice y acelere la recuperación y que contribuya a que la sientan las personas", ha sentenciado.

"Los andaluces han decidido que quieren que les gobierne el PSOE, que ha ganado ampliamente las elecciones, y cómo quieren que les gobierne, con diálogo con todo el mundo, dentro y fuera del Parlamento", ha dicho Díaz, que ha añadido: "Sé de ese mandato y con responsabilidad estoy abriendo el diálogo con todos".

Las condiciones de Podemos "no son negociables"

Por su parte, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha advertido hoy a la presidenta andaluza de que "no hay nada que hablar" mientras "no responda afirmativamente" a las peticiones planteadas por su formación para apoyar su investidura, puesto que éstas "no son negociables".

"Es una manera de manifestar nuestra voluntad hacia el diálogo, pero no son negociables. No va a haber un mercado persa", ha dejado claro Iglesias en la rueda de prensa ofrecida en el Círculo de Bellas Artes de Madrid tras la reunión del Consejo de Coordinación de Podemos.

Iglesias ha subrayado que la oferta planteada por la candidata de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, es "muy clara y de sentido común", por lo que no da margen para la discusión.

Podemos ha condicionado su apoyo a la investidura de Díaz como presidenta de la Junta a la dimisión de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a que no se ejecuten desahucios y a que se reduzca el número de altos cargos y asesores para destinar ese dinero a contratar a médicos y profesores.

Ciudadanos pide "romper con el pasado"

El presidente de Ciudadanos (C's), Albert Rivera, ha señalado que Susana Díaz tiene la "oportunidad de romper con el pasado" si expulsa a Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ambos imputados por el 'caso de los ERE', sólo así ha asegurado que se sentarían a hablar para un futuro gobierno en Andalucía.

"El PSOE tiene la oportunidad de romper con el pasado, expulsando a Griñán y a Chaves de sus escaños, que dejen el aforamiento del Supremo, que se vayan a primera instancia y, por tanto, poder hablar de la ley electoral, de la economía en Andalucía, del paro, de la educación", ha resaltado en una rueda de prensa en Las Palmas de Gran Canaria.