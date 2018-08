Política

Junta Directiva del PP

Rajoy pide al PP que no se distraiga con 'cuestiones irrelevantes'

AGENCIAS | REDACCIÓN

07/04/2015

Buena parte de los cargos territoriales del PP han acudido a la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha instado hoy a los dirigentes del PP a dedicarse a consolidar la recuperación de la economía y ganar las próximas elecciones, en vez de "distraerse o dejar distraerse" con asuntos "intrascendentes o irrelevantes".



Rajoy ha hecho esta apelación al inicio de su intervención ante la Junta Directiva Nacional del PP reunida en Madrid para analizar la estrategia del partido ante las elecciones municipales y autonómicas del próximo 24 de mayo.



El jefe del Ejecutivo, en medio del cruce de reproches que está habiendo en el PP tras las elecciones andaluzas, ha insistido en que, aunque pueda parecer obvio decirlo, lo que debe hacer el partido es dedicarse a lo que realmente interesa a los españoles.

"En política, y vale para la vida en general, conviene distinguir lo importante de lo que no lo es, tener claros los objetivos, y conviene no distraerse o dejar distraerse con asuntos menos importantes, en ocasiones intrascendentes o irrelevantes", ha dicho.

Ha subrayado que son las siglas de este partido las que les harán "ganar las elecciones" y no otra cosa, porque es una formación cuya trayectoria, historia y capacidad es reconocida "aunque no guste" y porque "le ha dado al vuelta a la situación" económica del país.



"Votarnos no es hacer experimentos ni jugar a la ruleta, no somos ni un foro de debate ni una pandilla de amigos ni nos nutrimos de los que cambian de siglas a cada rato ni buscamos candidatos en cafeterías. Somos una formación que ha sabido renovarse permanentemente y de manera inteligente", ha añadido.

También ha destacado que no necesita hacer un llamamiento a la unidad del PP, porque "es un partido unido", ni a la responsabilidad, porque sus dirigentes la "derrochan".

'Las aventuras desconocidas'

Además, ha advertido de que frente al "disparate colosal" de las políticas socialistas en el Ejecutivo y las "aventuras desconocidas que pueden generar inestabilidad", el cambio "de verdad" fue el que hubo con la llegada de PP al Ejecutivo español en 2011.



"Tampoco hay que apostar por aventuras desconocidas que pueden generar inestabilidad y poner en peligro la recuperación en marcha", ha señalado antes de avisar que la falta de experiencia "no es positiva en ningún ámbito de la vida y menos cuando se habla del bienestar de 47 millones de españoles".

Subasta del Tesoro



Por otro lado, sobre la subasta del Tesoro Público celebrada este martes, Rajoy ha subrayado que "por primera vez en la historia de España" los inversores pagan por tener deuda pública española. "Nos pagan (...), la primera vez que sucede en la historia de España, no tiene precedentes", reiteró.



Además, el jefe del Ejecutivo español ha resaltado que España al final de esta legislatura tendrá "un crecimiento superior al 3%" y será el país de la zona euro que más crecerá este año.

Asistencia masiva



Si el pasado 23 de marzo, tras la derrota del partido en las elecciones andaluzas, todos los 'barones' del PP --salvo la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general-- se ausentaron del Comité Ejecutivo Nacional, hoy han acudido a 'Génova' buena parte de los cargos territoriales de la formación.

Así, estaban presentes Alberto Fabra (Comunidad Valenciana), José Antonio Monago (Extremadura) Alberto Núñez Feijóo (Galicia) y Alberto Garre (Murcia) , que gobiernan en esas comunidades. Entre los ausentes, el balear José Ramón Bauzá y el cántabro Juan Ignacio Diego.

Entre los presidentes regionales se encontraba Esperanza Aguirre (Madrid), Arantza Quiroga (Euskadi), Juan Manuel Moreno (Andalucía) y Alicia Sánchez-Camacho (Cataluña). La Junta Directiva Nacional, que no se reunía desde abril de 2013, incluye a la dirección ordinaria nacional del PP más diputados, senadores, eurodiputados, presidentes autonómicos y los máximos responsables provinciales del partido.

También han acudido a 'Génova' numerosos ministros que forman parte de la Junta Directiva, como la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, José Manuel García Margallo (Exteriores), Jorge Fernández Díaz (Interior), Fátima Báñez (Empleo), Alfonso Alonso (Sanidad) y Cristóbal Montoro (Hacienda).