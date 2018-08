Política

Entrevista en Radio Euskadi

Urkullu: 'Volveremos a datos de antes de la crisis para el año 2020'

IKER GÓMEZ | EITB.EUS

10/04/2015

El jefe del Gobierno Vasco ha subrayado que la salida de la crisis "va a ser lenta", ya que ha afectado a "todos los sectores de la economía",

El lehendakari, Iñigo Urkullu, prevé que Euskadi recupere "datos de antes de la crisis" para el año 2020, según ha anunciado en una entrevista en Radio Euskadi.

El jefe del Gobierno Vasco ha subrayado que la salida de la crisis "va a ser lenta", ya que ha afectado a "todos los sectores de la economía", y, especialmente "a la industria".

Según ha recordado, el año 2014 se cerró "por encima de las previsiones" y los datos de "exportaciones, industria, generación de empleo, mercado y consumo" indican que el año 2015 "lo podemos mirar con positivismo".

Aún así, ha señalado que Euskadi no saldrá de la crisis hasta que no vuelva a "datos de empleo de antes de la crisis" algo que, según sus cálculos, no ocurrirá hasta 2020.

"La salida de la crisis va a ser lenta, pero estamos sentando las bases para salir", ha añadido.

En este sentido, el Gobierno Vasco aspira a que el sector industrial pase a recuperar el 24 ó 25% del peso relativo del PIB de Euskadi, con el objetivo de crear empleo "estable y de calidad".



Urkullu ha destacado la recuperación de la imagen de Euskadi como destino inversor, y ha dicho tener noticias de "nuevas inversiones" en la Comunidad Autónoma, de las que no ha querido adelantar detalles.



Por ello, Urkullu ha asegurado que mantiene la "sonrisa" ante la perspectiva económica para Euskadi, pese a que los datos de paro conocidos esta semana arrojaran un descenso del desempleo en la CAV. "Si miramos datos mes a mes, nos podemos encontrar con dientes de sierra", ha dicho.

Demandas en el sector público

Sobre las demandas de los sindicatos de función pública, Urkullu ha querido agradecer a los funcionarios vascos "su trabajo y esfuerzo" tras sufrir la congelación laboral durante los años de la crisis.

"Querría que pudieran disponer de más poder adquisitivo para activar la economía, pero pido un sentido del realismo, de la proporción y de la medida".

En este sentido, ha recordado que los funcionarios disponen de unas "condiciones laborales de estabilidad y de remueración garantizada". "¿Queremos mejoras? Sí, pero en función de un realismo y de una proporción", ha concluido.

'No me replanteo el proyecto del TAV'

Se ha referido, asimismo, a la construcción del trazado del tren en alta velocidad y ha rechazado las críticas sobre su posible rentabilidad, a la vez que ha instado a que, en cambio, se analice si ciertas líneas ya en funcionamiento en España son rentables o no.



"El Gobierno Vasco habla de una red ferroviaria atlántica y transeuropea para pasajeros y mercancías. No me replanteo el proyecto", ha afirmado.

", ha afirmado.