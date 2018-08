Política

Audiencia Nacional

Pablo Ruz saldrá en ocho días de la Audiencia Nacional

AGENCIAS | REDACCIÓN

10/04/2015

El juez regresará a su juzgado de Móstoles. Su sustituto será José de la Mata, tras la publicación hoy de dicho nombramiento en el BOE.

El juez Pablo Ruz deberá abandonar en los próximos ocho días la primera línea de la vida judicial y dirá adiós a los focos que durante cinco años le han acompañado en su periplo al frente del Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional para volver al anonimato en un juzgado de instrucción de Móstoles.

Su sustituto será el magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid y exdirector general durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, José de la Mata. Tras la publicación en el BOE de la adjudicación de la plaza, tiene desde hoy un plazo de ocho días para incorporarse a su nuevo puesto en sustitución del juez Pablo Ruz.

El juez Pablo Ruz, que es titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Móstoles, ha estado destinado desde junio de 2010 en la Audiencia Nacional en comisión de servicio, que se ha ido prorrogando cada seis meses. Además de 'Gürtel', Ruz ha investigado otras causas de importante impacto mediático como la denominada "Papeles de Bárcenas", cuya instrucción concluyó recientemente; la investigación a Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente catalán; el "caso SGAE", el "caso Neymar" y otros referidos a causas relacionadas con la justicia universal.

Desde el momento en el que Ruz conoció que la plaza que ocupa con carácter interino en la Audiencia Nacional iba a salir a concurso tuvo la oportunidad de solicitar esta prórroga, y si no lo ha hecho aún cabe pensar que dicha posibilidad no está dentro de sus planes. No obstante, el magistrado guarda un total mutismo al respecto.