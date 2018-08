Política

Elecciones en Francia

Jean-Marie Le Pen renuncia a su candidatura en los comicios regionales

AGENCIAS | REDACCIÓN

13/04/2015

Le Pen, de 86 años, afirma que prefiere "sacrificar" su carrera "por el futuro" del FN, partido que fundó en 1972 junto a otras personalidades de la extrema derecha francesa.

El fundador del ultraderechista Frente Nacional (FN), Jean-Marie Le Pen, renunciará a presentarse como candidato a la presidencia de la región Provenza Alpes Costa Azul, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera, al tiempo que ha designado a su nieta como su favorita al cargo.



"No me presentaré aunque creo que yo sería el mejor candidato del FN", asegura el político en una entrevista con la revista del fin de semana del diario Le Figaro, que el rotativo avanza en su página web.



Le Pen, de 86 años, afirma que prefiere "sacrificar" su carrera "por el futuro" del FN, partido que fundó en 1972 junto a otras personalidades de la extrema derecha francesa.



"No seré yo quien le cause daño" al partido, señaló el padre de la actual presidenta, Marine Le Pen, con quien mantiene un contencioso público desde hace varios meses.



Una rivalidad que se había enconado la pasada semana a causa de unas declaraciones antisemitas y xenófobas del patriarca de la saga Le Pen en contra de la posición de la actual líder del partido, que busca dar una imagen más moderna y presentable del mismo.



Marine Le Pen afirmó que no apoyaría la candidatura de su padre a las regionales de finales de año, pese a que el fundador del FN, muy querido por el ala más extremista del partido, cosechó en ese territorio del sureste del país un 33 % de los sufragios en las europeas de mayo de 2014.



En la entrevista de la revista de "Le Figaro", Le Pen asegura que "no hay muchas posibilidades" para sustituirle en esa candidatura, pero agrega que considera "excelente" a su nieta, Marion Maréchal Le Pen, de 25 años y una de las dos diputadas del FN en la Asamblea Nacional.