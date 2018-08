Política

El Gobierno Vasco dice que no negocia con presos, sino que dialoga

15/04/2015

El secretario general de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, ha afirmado hoy que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu no negocia "nada" con presos y familiares de presos de ETA, solo dialoga, y ha recordado que reunirse con estos colectivos es algo "normal" y "legal".

Fernández ha comparecido en el Parlamento Vasco a petición del PP para explicar los motivos de sus reuniones con presos y sus familiares y, más en concreto, por su visita al exsecretario general de LAB Rafa Díez Usabiaba, en prisión por el caso Bateragune, y por su participación en el encuentro que el lehendakari mantuvo con la asociación de familiares de presos, Etxerat.

El secretario general de Paz y Convivencia ha asegurado que no hay ningún "misterio" en estos encuentros. "No hay pactos, no hay compromisos, hay unos incipientes diálogos para intentar acercar posiciones para hacer posible el encuentro y una convivencia mejor", ha enfatizado.

Además, ha dejado claro que ese diálogo no es para "conspirar pactos secretos", porque, según ha dicho, "hoy no hay condiciones para que se dé ningún tipo de acuerdo" pero sí para hablar de todo lo sucedido en el pasado sin "tapar" ninguna violación de derechos humanos y en base a un ejercicio de autocrítica.

También ha negado que el Ejecutivo vasco quiera "confrontar" con el central y ha recordado que Urkullu no ha hecho más que "tocar la puerta" del Gobierno de Mariano Rajoy para poder desarrollar una política "compartida" en materia penitenciaria.