Política

Entrevista en Radio Euskadi

Gabirondo: 'No soy partidario de erradicar las pelotas de goma'

Agencias | Redacción

06/05/2015

El director de la Ertzaintza pide a la jueza del 'caso Cabacas' que "dicte lo que tenga que dictar y cierre el capítulo".

El director de la Ertzaintza, Gervasio Gabirondo, ha asegurado que no es partidario "de erradicar las pelotas de goma ni ningún otro tipo de arma" porque "cabe la posibilidad de que cualquier situación pueda generar una explosión de violencia y hay que estar preparados".

Además, ha considerado que "es hora" de que la juez instructora del 'caso Cabacas', abierto tras la muerte del aficionado del Athletic de Bilbao Iñigo Cabacas por el lanzamiento de un pelotazo de goma de la Policía vasca, "dicte lo que tenga que dictar y cierre capítulo".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Gabirondo ha rechazado que se vinculen las pelotas de goma o el uso de otras armas con un tiempo pasado de terrorismo. "Podríamos poner en tela juicio todo el armamento o todo los instrumentos que hemos utilizado a lo largo de los últimos 30 años porque todos ellos pueden vincularse con la lucha contra ETA", ha manifestado.

A su juicio, eso significa "sacar de contexto absolutamente el debate" y ha recordado que las armas tienen su finalidad, "que es neutralizar, en cada momento, los hechos que hay". "Las pelotas de goma han servido, aunque, en estos momentos, dentro del debate por las connotaciones del 'caso Cabacas', se ha desviado todo eso", ha añadido.

En este sentido, ha recordado que "hay un debate en el Parlamento, que Parlamento ha llegado a una conclusión sobre que hay que avanzar en otros instrumentos". "Muy bien, la Ertzaintza ya viene trabajando desde hace años en buscar otras formas, otras técnicas, otros instrumentos y otros elementos que puedan servir con la misma o mayor efectividad para neutralizar situaciones de orden público", ha apuntado.

El director de la Ertzaintza ha subrayado que "cabe la posibilidad de que cualquier situación pueda generar una explosión de violencia y hay que estar preparados". "Yo no soy partidario de erradicar las pelotas de goma ni ningún tipo de arma. Creo que el debate no está ahí, sino que está en qué instrumentos son los adecuados para hacer frente a cada una de las situaciones. Tenemos armas largas, armas cortas, lanzabolas, lanzapelotas, tenemos la defensa, hay un montón de instrumentos para utilizar cada uno en su justa medida", ha añadido.

"La fuerza utilizada tiene que ser proporcional a la agresión sufrida. Si en algún momento eso se ha sobrepasado, para eso están los tribunales también, para intervenir, analizar la situación, y en su caso, si procede, dictar las condenas correspondientes. Eso se viene haciendo, prácticamente, desde que la Ley está establecida", ha indicado.

Caso Cabacas

Gervasio Gabirondo ha explicado que el Departamento de Seguridad y la propia consejera, Estefanía Beltrán de heredia, han hecho "un esfuerzo para mantener un contacto directo con la familia" de Iñigo Cabacas, "sigue haciéndolo y está abierto" a ello "cada vez que haya una oportunidad".

"Hacer cualquier otra cuestión en estos momentos en los que el tema está todavía en los tribunales, seguramente se interpretaría mal y yo creo que la prudencia nos lleva a decir que vamos a dejar que los tribunales sigan su camino, que decidan, y ya llegará el momento en el que haya hacer un homenaje o cualquier acto que pueda entenderse razonable para esta situación", ha indicado.

En este sentido, ha pedido a la jueza instructora que dé por cerrado el asunto, dicte lo que tenga que dictar y vayamos cerrando capítulo". "Yo creo que tres años y ya vamos por el cuarto, son excesivos para mantener una situación de esta manera", ha indicado.

Información sobre islamistas

Por último, Gabirondo ha considerado "una irresponsabilidad" que el Gobierno central no facilite a la Policía vasca información "directa" sobre islamismo radical y ha pedido "fluidez" en la comunicación de datos para que no se den situaciones de riesgo y no suceda algo "irrecuperable".

"Tampoco nosotros estamos pidiendo que toda la información que tengan de ese mundo nos la pasen en bruto, sino que, en la medida en la que nosotros hagamos intervenciones que puedan estar vinculadas con este mundo, poder tener acceso a esas personas con las que estamos trabajando, que haya en transparente todo lo que haya alrededor de las personas que en cada momento son objetivo por alguna razón", ha sentenciado.