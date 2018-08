Política

Carta por la amnistía

93 expresos de ETA exigen la amnistía

AGENCIAS | REDACCIÓN

12/05/2015

Este sector crítico de la banda ha difundido a través de Internet una carta en la que hace un llamamiento a la sociedad para luchar por conseguir la amnistía de quienes están ahora encarcelados.

En el escrito, se indica que hay más de 400 presos en las cárceles, algunos con condenas pendientes de más de 30 años de prisión. "Todavía no hemos conseguido nuestros objetivos estratégicos", afirma la misiva que añade que "mientras no se supere el conflicto político existirán represaliados políticos y mientras haya represaliados políticos no se podrá dar por superado el conflicto".

Este sector crítico ha difundido a través de Internet una carta, en la que reafirman la necesidad de un proceso de amnistía que permita abandonar la cárcel a los más de 400 miembros de la organización que aún cumplen sus condenas.

La carta señala que los firmantes no se consideran víctimas, sino "militantes voluntarios y conscientes" que sabían los riesgos "que acarreaba hacer la revolución". Los firmantes abogan por "vestir ideológicamente al Pueblo, ya que la formación y la ideologización son las armas más eficaces para los luchadores revolucionarios" y reclaman el reconocimiento del estatus político de los presos. "Sólo si el Pueblo reconoce que el conflicto no se resuelve sin la libertad de los militantes políticos que han participado en el mismo, sólo entonces podremos encontrar una verdadera salida y esa salida tiene un nombre: amnistía".

Los firmantes afirman que tienen el deber de conseguir la libertad de los reclusos "sin condiciones y con dignidad, sin arrodillarse ante nadie, y el camino para conseguirlo es la amnistía". "La amnistía comprende la resolución del conflicto y por eso sólo la consecución de la amnistía garantizará que no haya más represaliados políticos", añaden al tiempo que hacen un llamamiento "al pueblo" a organizarse "a favor de la amnistía".

Entre los firmantes están Filipe Bidart, Jon Iurrebaso Atutxa, Jesús María Mendinueta Flores, Josu Ormaetxea Antépara, José María Sagardui Moja, Iñaki Erro Zazu, José Luis Gallastegi Lagar y Bautista Barandalla.