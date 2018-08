Política

El Gobierno podría pedir una aclaración de la inhabilitación de Otegi

22/06/2015

Catalá ha respondido así ante la posibilidad de que Otegi pueda ser candidato a lehendakari en las próximas elecciones vascas, porque su inhabilitación es imprecisa.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado que no descarta pedir "algún tipo de aclaración" al Tribunal Supremo sobre la condena de inhabilitación impuesta al exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi, para determinar si se trata de una pena genérica en cuyo caso no podría aplicarse.



En una rueda de prensa conjunta con la comisaria europea de Justicia, Catalá ha respondido así ante la posibilidad de que Otegi pueda ser candidato a lehendakari en las próximas elecciones vascas, porque su inhabilitación es imprecisa, según publica hoy el diario El Mundo.



Sin mencionar a Otegi, Catalá ha explicado que la doctrina del Tribunal Constitucional (TC) establece que "las condenas no pueden ser genéricas sino que tienen que ser definidas y concretas".



Al respecto, ha señalado que "puede haber múltiples casos" de condenas de inhabilitación para sufragio pasivo, sufragio activo o para ejercicio de cargos públicos "que no estén aclaradas".



En ese caso, ha añadido, "eso requiere o bien de algún tramite de aclaración si fuera posible en términos procesales y, si no, la aplicación de la doctrina del TC de que las penas genéricas no tienen cabida en nuestro ordenamiento jurídico".

Otegi, que cumple una condena de seis años y seis meses de cárcel y otros tantos de inhabilitación especial, quedará en libertad el próximo mes de abril. Por tanto, estaría fuera de prisión para las próximas elecciones de la CAV, previstas para 2016.