Política

VALENCIA

Ximo Puig, presidente con los votos de Compromis y parte de Podemos

AGENCIAS | REDACCIÓN

25/06/2015

La candidatura de Puig ha obtenido el apoyo de los 23 diputados del PSPV-PSOE, los 19 de Compromís y ocho de los 13 de Podemos, los otros cinco se han abstenido.

El socialista Ximo Puig ha sido elegido hoy por el pleno de Les Corts Valencianes president de la Generalitat, gracias al apoyo de 50 diputados que han sumado el grupo socialista, Compromís y parte de Podemos, los votos justos para resultar elegido en primera vuelta.

En una votación pública por llamamiento a los 99 diputados, la candidatura de Puig ha obtenido el apoyo de los 23 diputados del PSPV-PSOE, los 19 de Compromís y 8 de los 13 de Podemos -los otros 5 se han abstenido-, mientras que los 31 parlamentarios del PP y los 13 de Ciudadanos han votado en contra.

Puig se ha comprometido a liderar un gobierno "desde la dignidad del comportamiento y la sinceridad en las afirmaciones".



Ximo Puig ha comenzado su discurso en el pleno de las Cortes Valencianas, en el que ha sido investido presidente de la Generalitat, expresando su "fe en la democracia y en el autogobierno" y ha subrayado que "no hay futuro sin memoria ni memoria sin justicia".



Así se ha comprometido a liderar un gobierno "desde la dignidad del comportamiento y la sinceridad en sus afirmaciones", porque ha resaltado que "la política necesita que nuestras palabra tenga validez". Asimismo, ha indicado que su Gobierno contará con "el apoyo de diversos partidos", pero ha aclarado que no será "un gobierno de partidos", porque considera que "no hay democracia sin solidaridad".



"No puedo garantizar que todos valencianos tengan éxito en su vida, pero me comprometo a hacer que tengan las mayores oportunidades para conseguir ese éxito", ha dicho Puig, quien se ha comprometido a ser "implacable contra cualquier forma de discriminación". Además, ha defendido "democracia, memoria, convivencia, unidad, solidaridad y laicisimo".