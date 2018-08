Política

Las polémicas del exministro

Las perlas que nos deja Wert

M.G | Redacción

26/06/2015

Desde "españolizar a los alumnos catalanes", a las pitadas que ha recibido en numerosos eventos culturales, el hasta ahora ministro de Educación no deja indiferente a nadie.

El ministro español de Educación saliente, José Ignacio Wert, no ha sido de los que ha pasado desapercibido, y con sus salidas de tono y polémicas declaraciones, ha creado numerosos momentos memorables.

"Españolizar a los alumnos catalanes"

Será una de sus frases más recordadas: ?Españolizar a los alumnos catalanes?. Lo dijo en el Congreso de los Diputados, al relacionar la educación catalana con el independentismo. Además, comparó el trato que recibe el español en las escuelas catalanas, con el que recibía el catalán en la época franquista.

IVA cultural

La subida del IVA cultural del 8 al 21% ha sido el que mayores momentos televisivos polémicos le ha creado, con sonoras pitadas en repartos de premios, y múltiples referencias a su persona en los agradecimientos de los premios, ya que desde el mundo de la cultura se ha considerado mayoritariamente que la subida del IVA no ha hecho más que dañar el sector. El ministro Wert respondió ante los abucheos y protestas que "los anuncios del apocalipsis son prematuros".

Fuga de cerebros

Sobre el fenómeno de los jóvenes con estudios universitarios que se van a trabajar al extranjero, dijo que "por razones lógicas existe una cierta confusión entre movilidad internacional y fuga de cerebros".

Becas

Sobre la disminución de becas y la subida de los requisitos para lograrlas: "No estamos para gastar 4.000 millones en estudiantes que dejan la carrera a medias".

Selectividad

"La selectividad no funciona porque la pasan el 94% de los alumnos", dijo para defender su reforma educativa.

Subida de tasas universitarias

El exministro de Educación argumentó lo siguiente ante las acusaciones de que con la reforma universitaria alumnos no podrían pagar la carrera: "Que la familia no tiene recursos para afrontar el pago de las tasas ¿Qué quiere decir? Pues que no se quieren dedicar recursos a eso en detrimento de usar recursos en otras cosas".

Democracia en la comunidad educativa

"La Comunidad educativa no puede ser una comunidad democrática, porque el proceso educativo no es democrático", dijo Wert justo antes de ser nombrado ministro de Educación.