Política

Respuesta a Cifuentes

El PP vasco subraya su 'defensa absoluta' del Concierto Económico

AGENCIAS | REDACCIÓN

07/07/2015

Sémper ha respondido a las palabras de la presidenta de la comunidad de Madrid, que propuso reformar el modelo de financiación autonómica y consideró que el sistema vasco es discriminatorio.

El presidente del PP de Gipuzkoa, Borja Sémper, ha asegurado que la "posición oficial e inamovible" de su partido, tanto en Euskadi como a nivel estatal, es de "defensa absoluta" del Concierto Económico.



Sémper ha respondido a las palabras de la presidenta de la comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que propuso reformar el modelo de financiación autonómica y consideró que el sistema vasco es discriminatorio.



El líder del PP vasco ha recordado que en 2002 el PP nacional, "por mayoría absoluta", aprobó "la vigencia indefinida del Concierto Económico" del País Vasco.



El partido, ha enfatizado, defiende esta herramienta porque "es útil para gestionar Euskadi" y porque representa "el encaje constitucional y también la 'españolidad' de nuestras instituciones". "El Concierto Económico es una demostración de la vinculación de Euskadi con España", ha añadido.



Ha expresado su "respeto" por Cristina Cifuentes, quien "tiene toda la libertad para pronunciarse como crea oportuno", pero ha opinado que "es un profundo error" mezclar "la necesidad que hay en el conjunto de España de hablar del modelo de financiación" con el Concierto Económico.

Cifuentes asegura que "en modo alguno" ha pedido suprimir el Concierto vasco

Cifuentes ha asegurado este martes que "en modo alguno" ha pedido suprimir el Concierto Económico vasco, sino una "mejor financiación" para las comunidades autónomas y en especial para Madrid.

La jefa del Ejecutivo madrileño ha negado haber criticado el Concierto vasco, un sistema "que se acordó en un momento" y que ella no ha pedido "en ningún momento que se quite". "En modo alguno he dicho ni lo voy a decir y no me compete", ha apostillado.

"No he pedido que se elimine el Concierto sino que se mejore la financiación del resto de comunidades y específicamente de la Comunidad de Madrid, que es muy deficiente", ha explicado Cifuentes.