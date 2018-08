Política

Entrevista en Radio Euskadi

Esteban (PNV) pide reconocer 'la nación vasca como sujeto político'

Agencias | Redacción

13/07/2015

El portavoz jeltzale en el Congreso de los Diputados no espera "gran cosa" del encuentro Urkullu-Sánchez pero insiste en que un posible acuerdo pasa por ese reconocimiento.

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, no espera "que se llegue a ningún tipo de acuerdo" en la reunión entre el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, aunque ha advertido al PSOE de que "los acuerdos con el PNV no se hacen a través de Lehendakaritza, sino de la Ejecutiva del partido".

Además, ha insistido en que un posible a acuerdo con los jeltzales para un nuevo modelo de Estado debe un incluir "un reconocimiento de la nación vasca como sujeto político" y "un mecanismo de bilateralidad", y ha respondido a Idoia Mendia que "se es nación o no se es".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Esteban se ha referido a la visita que va a realizar esta semana a Euskadi el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y ha reconocido que no espera "gran cosa" de la reunión que va a tener con el lehendakari, Iñigo Urkullu. Tras insistir en que no espera "que se llegue a ningún tipo de acuerdo", ha advertido de que "si alguien está pensando en acuerdo entre partidos, en todo caso tendría que ser con el Euskadi Buru Batzar, no con el Gobierno, que tiene una función institucional".

Esteban ha indicado que el PSOE "todavía no ha definido cuál es su idea de nuevo Estado" y "hay que ver si, verdaderamente, el PSOE tiene una voluntad de que se arregle por un tiempo largo esto". "Más allá de las pequeñas cuestiones, más o menos técnicas, aquí hay un gran problema, que se llama el problema nacional catalán y vasco, y ese es el que le sigue dando quebraderos de cabeza en cuanto a lo que es la arquitectura institucional", ha dicho, para añadir que, "hay que ver si hay una voluntad real de enfrentar ese problema".

El líder jeltzale ha dicho no ver todavía "clara cuál va a ser la línea que va a tomar el PSOE", aunque ha advertido a los socialistas de que si quieren contar con el nacionalismo vasco para un acuerdo "tiene que haber un reconocimiento de la nación vasca como sujeto político" y "un mecanismo de bilateralidad", porque "no puede seguir considerándose a Euskadi como una comunidad autónoma más al uso".

En ese sentido, en referencia al "reconocimiento como nación cultural" que apuntó este domingo la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, como posible término incluido en una Constitución reformada, ha dicho que no sabe "qué quieren decir con eso de nación cultural" porque "se es o no se es nación".