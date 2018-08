Política

El PP dice que PSOE y PNV podrían 'firmar un pacto de perdedores'

AGENCIAS | REDACCIÓN

16/07/2015

En una entrevista a Euskadi Irratia, Laura Garrido ha considerado que el PP será el partido más votado en las elecciones generales.

La portavoz y parlamentaria del PP vasco, Laura Garrido, ha afirmado este jueves que PSOE y PNV puede tener un interés común para "firmar un pacto de perdedores junto a otros partidos", y hacer frente así a la formación popular que, en su opinión, será "el partido más votado" en las próximas elecciones generales.

"Veremos qué pasa -ha indicado-, pero parece que, como en las anteriores elecciones, el partido más votado va a ser el PP, pero si no tiene mayoría, puede ocurrir que firmen un pacto de perdedores para echar al PP. Seguramente ambos pueden tener un interés común para, junto a otros partidos, quitar de en medio al PP".

En una entrevista a Euskadi Irratia la dirigente popular ha señalado que "la buena relación" existente entre PNV y PSE-EE ha llevado a que "se repartan el poder institucional", a pesar de que los resultados cosechados por los socialistas en las pasadas elecciones municipales y forales "no fueron muy buenos".

Garrido ha criticado que, tras "repartirse los asientos", se desconoce "cómo se va a materializar" el pacto entre jeltzales y socialistas, "qué proyectos van a llevar a cabo, cómo van a solucionar los problemas de los ciudadanos o cómo van a hacer frente al paro y al crecimiento económico". "Son todo incógnitas. Sólo hemos sabido que se han repartido los asientos en instituciones como las diputaciones y los ayuntamientos, y en otros órganos", ha añadido.

Además, en su opinión, el PNV "piensa que va a tener las cosas más fáciles" con el PSOE, y ha advertido de que, si con el PP "ha habido estabilidad, un pacto con el PSOE y otros partidos va a traer inestabilidad". En este sentido, ha considerado que, con un pacto con los socialistas, el PNV "va a tener más opciones para sacar adelante sus deseos soberanistas, el derecho a decidir y sus objetivos partidistas".

"Al final lo que vemos es que el PSOE no tiene las cosas muy claras. Un día dice una cosa y otro día dice otra diferente. Tenemos muchas dudas de que vaya a respetar o no el actual marco jurídico. Los marcos jurídicos se pueden modificar, pero no para cumplir los deseos de algunos", ha destacado.

Por otro lado, la portavoz del PP vasco ha señalado que la propuesta de reforma electoral que ha planteado su partido para favorecer que gobierne la lista más votada, se trata de "una reforma justa y sensata", y no considera que se haya realizado para "hacer frente al pacto de perdedores". Así, ha asegurado que "lo que vimos en las últimas elecciones no fue justo", y ha recordado lo ocurrido en el Ayuntamiento de Vitoria.

De esta manera, la dirigente popular ha asegurado que la proposición de ley del PP para favorecer que gobierne la lista más votada en el Congreso "va dirigida a mostrar la voluntad de la sociedad, y es justa, y creo que es lo que la gente pide en la calle".

