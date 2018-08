Política

Interior investigará las publicaciones de la edil de Guanyar Alacant

Agencias | Redacción

21/07/2015

Dichos mensajes son los publicados en las redes sociales por la concejala Marisol Moreno, de Guanyar Alacant contra la familia real, los políticos y los taurinos.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, va a trasladar a la Policía y a la Guardia Civil "para que hagan las investigaciones correspondientes y en su caso se actúe", los mensajes en redes sociales contra la familia real, los políticos y los taurinos de la concejala Marisol Moreno, de Guanyar Alacant.

Jorge Fernández Díaz lo ha anunciado así tras ser preguntado en la Cope por contenidos de estos mensajes en Twitter y Facebook, como por ejemplo los que indican "no me da la gana que mis impuestos subvencionen asesinatos a no ser que sea de políticos" y "una bomba os tiraba yo a vosotros" en referencia a aficionados a los toros.

El titular de Interior ha comentado que "la Fiscalía debe estudiar" este tipo de mensajes, "debe ver qué calificación jurídica merecen y en su caso proceder a ejercer las acciones legales que correspondan".

"Lo que sí tengo que decir es que en muchas ocasiones está actuando la Fiscalía y los jueces y se están produciendo condenas", ha apostillado.

Jorge Fernández Díaz ha comentado que "las redes sociales no pueden ser un espacio de impunidad y por tanto el derecho al honor y el derecho a no ser humillado, que vale en el espacio convencional, se debe aplicar también en el de internet".