Política

Foro de Sao Paulo

Impiden la entrada a México a Floren Aoiz y Asier Altuna

O.A. | EITB.EUS

29/07/2015

Iban a participar en el XXI Encuentro del Foro de Sao Paulo que los partidos y grupos de izquierda celebran del 29 de julio al 1 de agosto, pero las autoridades mexicanas los han deportado.

Las autoridades mexicanas han impedido la entrada en el país a Floren Aoiz y Asier Altuna, director de la Fundación Iratzar y representante para América de Sortu, respectivamente. Ambos iban a participar en el XXI Encuentro del Foro de Sao Paulo que los partidos y grupos de izquierda celebran del 29 de julio al 1 de agosto en México DF.

Aoiz y Altuna han tenido retenidos en el aeropuerto de México y, después, han sido deportados sin ninguna explicación.

Según ha contado el propio Asier Altuna a Euskadi Irratia, fueron retenidos en la aduana del aeropuerto de México, no les dejaron entrar al país y fueron deportados en el primer avión. El propio Altuna estuvo retenido durante 16 horas. Altuna considera que ha sido "ilegal", ya que, no les han notificado los motivos. Sin embargo, no cree que se trate de un ataque contra Iratzarri o Sortu, sino más bien, un intento de obstaculizar el Foro de Sao Paulo.

Floren Aoiz y Asier Altuna ya están en Euskal Herria y en las próximas horas se pondrán en contacto con la embajada mexicana para contar lo sucedido y mostrar su enfado.