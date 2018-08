Política

Comisión de Interior

Fernández Díaz asegura que se reunió porque Rato se siente amenazado

Agencias | Redacción

14/08/2015

El ministro ha asegurado que se reunió con el exvicepresidente porque no era reprochable ni "legal ni éticamente" y porque era su deber. Para Rajoy, la oposición "quiere pescar en río revuelto".

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha dicho que recibió al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato porque éste le trasladó su ?fundada? preocupación por su seguridad personal y su entorno ante una eventual reducción de su escolta como ex número dos del Ejecutivo.

Fernández Díaz ha reiterado en varias ocasiones que esa preocupación era "fundada" ya que Rato había sido increpado y amenazado, entre otros medios, a través de las redes sociales.

Así, ha insistido en que durante el encuentro el exministro de Economía le trasladó las "graves amenazas y ofensas" que están recibiendo tanto él como personas de su entorno. Solo en Twitter, ha precisado, constan "más de 400 mensajes vejatorios".

Ha hecho estas declaraciones ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ante la que ha comparecido este viernes a petición propia a raíz de la polémica generada por su reunión del pasado 29 de julio en la sede del Ministerio con el ex vicepresidente del Gobierno, imputado en casos como Bankia y 'tarjetas black' e investigado por blanqueo de capitales.

?Luz y taquígrafos?

El ministro del Interior ha asegurado que se reunió porque no era reprochable ni "legal ni éticamente" y porque era su deber como ministro dado su contenido.

"No hay duda de la que tenía que celebrar y si la celebraba lo haría con luz y taquígrafos, con plena transparencia, porque no tenía nada que ocultar", ha enfatizado el ministro en su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso, a petición propia, para explicar esa reunión.

"La verdad es sencilla y se impone por su propia fuerza"

"Que no les traicione la imaginación. Hagan castillos de arena en la playa, pero no conjeturas calumniosas sobre hechos que no conocen. La verdad es sencilla y se impone por su propia fuerza. Si no la conocen, pídanla, pero no se la inventen", ha espetado a los portavoces de los partidos de la oposición.

El encuentro se celebró en un momento en el que se siente "especialmente vulnerable", y Fernández Díaz consideró que debía ser él y no otro alto cargo de su departamento quien debía recibirle dada su condición de exvicepresidente y ex director gerente del FMI.

Como hubiera hecho con cualquier otro responsable público que hubiera detentado un cargo público de responsabilidad, independientemente de su color político, ha asegurado el ministro.

Por ello, ha defendido que esa reunión está más que justificada, porque, aunque la situación judicial del expresidente de Bankia no es de su "incumbencia", sí lo es su seguridad, "más allá de la incomodidad y la inoportunidad" que pudiera provocar el recibimiento.

Rajoy: "La oposición busca pescar en río revuelto"

El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho hoy que el ministro del Interior ha dado explicaciones "de manera rápida e inmediata" y ha añadido que los temas de seguridad y de garantía de los derechos y libertades hay que tratarlos "con cuidado" y "de forma discreta".

El presidente del Gobierno ha señalado que cuando se producen acontecimientos de estas características la oposición "no tiene interés en lo que diga el ministro" sino sólo "en hacer lo posible para ver si puede pescar en río revuelto".

"Se trata de un tema de seguridad, de una persona amenazada, se la atendió y el ministro debe tomar las decisiones que crea que son mejores para salvaguardar la seguridad de esa persona", ha destacado Mariano Rajoy en su comparecencia ante los periodistas.

En este sentido, ha criticado que el PSOE presentara ayer una denuncia ante la Fiscalía General del Estado antes de escuchar las explicaciones del ministro del Interior y ha agregado que esa denuncia está redactada "en términos notables". "No se puede andar así por la vida", ha apostillado.

La oposición no se cree "la milonga" de Fernández Díaz

Los grupos parlamentarios de la oposición han coincidido en restar credibilidad a las explicaciones del ministro del Interior y han pedido su salida del Gobierno. Algunos partidos, como PSOE, UPyD e IU, han elevado la exigencia de responsabilidad al presidente Mariano Rajoy.

El PNV, que hasta ahora no había entrado en la polémica, también ha criticado este viernes la reunión. Para su portavoz, Aitor Esteban, Fernández Díaz tendría que haber dimitido ya y sus explicaciones no aclaran nada. "Lo que procede es un paso atrás", le ha dicho al ministro, que a su juicio "no se puede permitir el lujo" de reunirse con un imputado e investigado por la Policía, un encuentro "legal y éticamente reprochable", ha dicho.

Xabier Mikel Errekondo, de Amaiur, ha calificado de "broma" todo este episodio y ha asegurado que el Gobierno "miente más que habla". En su opinión, Fernández Díaz debería haber dimitido y la Fiscalía tendría que actuar porque detrás de ese encuentro hay la sospecha de que Rato ha dicho "o arregláis mi caso o tiro de la manta".

El diputado de Geroa Bai Bixente Serrano Izko ha considerado que tras las explicaciones dadas por el ministro "queda acreditado el trato de favor". "Fernández Díaz debería haber dimitido antes y evitarnos así a todos el esperpento que supone ver a todo un ministro tratando de explicar algo que carece de justificación y no tiene el más mínimo pase en democracia", ha sostenido Serrano Izko.

El diputado de UPN Carlos Salvador ha agradecido al ministro las explicaciones que ha dado, y ha criticado la "sobreactuación" de la oposición cuya labor, ha señalado, ha sido "poco rigurosa, excesiva y oportunista". No obstante, Salvador sí ha considerado que la reunión del ministro con Rato es "políticamente reprochable e inadecuada" por sí misma, pero también porque facilita una "munición gratuita" a la oposición que "sabe cómo aprovechar esta situación y lo hace".