Política

El viernes

Comparsas de Bilbao se suman a la marcha a favor de presos enfermos

Agencias | Redacción

24/08/2015

Según han indicado, la situación es "muy grave", porque las cárceles francesas y españolas están "jugando con la vida de estas personas, que, según la ley vigente, deberían estar en la calle".

Varias comparsas de Bilbao han anunciado su adhesión a la manifestación de este viernes en la capital vizcaína, convocada por familiares y amigos de presos enfermos, para pedir su puesta en libertad, y han calificado de "muy grave" la situación de estos reclusos.

Las comparsas que se suman a la marchas son, según ha indicado una de sus representantes, Altza Porru, Trori Barrote, Mekauen, Pa...Ya, Kaskagorri, Askapeña, Hau Pittu Hau, Piztiak, Txomin Barullo y Eguskizaleak.

No obstante, ha indicado que más comparsas de las presentes, aunque no son todas las que existen en Bilbao, cuentan con los carteles que anuncian la marcha, aunque no han acudido al acto público de adhesión.

En la lectura del texto con el que se han sumado a la manifestación, una portavoz de las comparsas ha afirmado que las comparseras y comparseros presentes ante el Teatro Arriaga se adhieren a la manifestación "en favor de la libertad de las personas presas enfermas" que se celebrará este viernes, 28 de agosto y partirá a las 12:30 horas desde la plaza Elíptica".

La representante de las comparsas ha indicado que la movilización ha sido convocada por familiares de presos enfermos y que las comparsas que se han sumado a la marcha van a participar porque consideran que la situación es "muy grave", dado que tanto las cárceles francesas como españolas están "jugando con la vida de estas personas, que, según la ley vigente, a día de hoy deberían estar en la calle".

Según ha destacado, en esta situación se encuentran los "presos vizcaínos Txus, Josemi, Ibon, Gorka y el bilbaíno Chente Askasibar, que tiene más de 70 años". Por ello, han realizado un llamamiento a la participación en la misma.

Sare ha anunciado que se adhiere a la manifestación convocada para este viernes para exigir la libertad de los presos gravemente enfermos.