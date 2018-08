Política

Debate en el Congreso

Montoro hace 'eslóganes envenenados' sobre los Presupuestos, dice PNV

26/08/2015

Azpiazu ha dicho que las previsiones del Gobierno de Rajoy muestran un modelo de crecimiento "de baja productividad, bajos salarios, precariedad y desigualdades".

El portavoz económico del PNV en el Congreso, Pedro Azpiazu, ha lamentado este miércoles el debate de "simplezas" y "eslóganes envenenados" planteado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en torno al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016, que acaba desembocando en promesas electorales que acaban incumplidas.

Durante su intervención ante el Pleno de la Cámara Baja para defender su enmienda de totalidad a las cuentas del año próximo, el diputado vasco ha hecho hincapié en que la decisión de presentar este proyecto en agosto impide disponer de la información económica "suficiente" para que las proyecciones tengan "las mínimas garantías", lo que ha llevado a "forzar mucho los números" de modo "innecesario".

Pero es que incluso esas previsiones "electoralistas", "inconsistentes" y "cuestionadas" que aporta el Ejecutivo muestran un modelo de crecimiento "de baja productividad, bajos salarios, precariedad y desigualdades" que, sin embargo, no conseguirán reducir el paro por debajo del 20% el año próximo.

"Esto no es electoralista, ¿verdad, señor Montoro? Pero es la dura realidad", ha insistido Azpiazu, que no niega la mejora de la situación económica pero que cree que "no es como para sacar pecho" porque el desempleo demuestra que España está "metida aún en la profunda crisis económica". "Y usted sigue erre que erre con su propaganda electoral", ha añadido.

Aspiazu ha subrayado que que, además, la inversión pública sigue siendo "prácticamente una tercera parte" de la de 2007 y durante los últimos cuatro años "se han sacrificado en nombre de la sacrosanta austeridad la actividad económica, el crecimiento y el potencial de la economía", mientras se fía la recuperación a factores "exógenos" que "pueden variar en cualquier momento".

Pedro Azpiazu: "Cuando elaboraron el proyecto de los #PGE16 ni siquiera tenían toda la información necesaria porque se precipitaron". ? EAJ-PNV (@eajpnv) agosto 26, 2015

Además, el PP "propone reducir más aún el sector público como modelo de futuro" aun a costa de poner en riesgo los servicios públicos.

"De esto es de lo que nos gustaría hablar, y no de simplezas y eslóganes que suenan bien pero que, muchos de ellos, están envenenados y que ustedes emplean en esta precampaña electoral. Los problemas y debates de fondo son para afrontarlos. Si lo hicieran no tendrían que prometer unas cosas antes de las elecciones y hacer lo contrario a la hora de gobernar", ha reprochado el diputado vasco.

Estos Presupuestos siguen incrementando la desigualdad, son insensibles con las personas en situación de paro de larga duración ? larreina (@larreina) agosto 26, 2015

"Continuistas" para Amaiur

El diputado de Amaiur, Rafael Larreina, ha asegurado que las cuentas son "continuistas" y siguen sin abordar los principales problemas del Estado español, como el paro y la desigualdad, aunque sí están comprometidas con el apoyo a la economía especulativa.

"Están siendo incapaces de aprovechar el crecimiento parar corregir los problemas", ha espetado Larreina a Montoro, tras asegurar que el Presupuesto gira alrededor de la economía especulativa, no tiene como prioridad la lucha contra el paro y fomenta la política de recentralización.

A su parecer, los Presupuestos vuelven a estar al servicio de las personas y sectores sociales y económicos que menos han sufrido la crisis y "dan la espalda" a las personas que más han soportado las consecuencias del ajuste. "El Gobierno es raudo y veloz al dar respuesta a las demandas y necesidades de las grandes empresas y los grandes capitales y tremendamente lento e insensible para responder a las necesidades vitales de la población más necesitada", ha denunciado.

Por otro lado, ha considerado que los Presupuestos son "insensibles" con los parados de larga duración, no dan respuesta al fraude fiscal y siguen "dando la espalda a la realidad de Euskal Herria".

Todos estos argumentos, según Larreina, llevan a Amaiur a rechazar las cuentas, aunque también ha aprovechado para dejar claro que la formación no aspira a ser gobernada por España, sino a ejercer su soberanía para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos vascos.

Geroa Bai: "Acto de irresponsabilidad"

Desde Geroa-Bai, el navarro Bizente Serrano ha dicho que el Gobierno comete con los PGE un "acto de irresponsabilidad" al querer "atar de manos" al próximo Ejecutivo.

Ha añadido que la "aparente" subida de inversiones en Navarra es "mendaz" ya que desde una base de partida muy baja, el aumento absoluto es insignificante y la deja como la segunda comunidad a la que menos recursos asigna.

Por parte de ERC, Joan Tardá ha dicho que los PGE "siguen anclados en el expolio" social y económico que sufre la ciudadanía catalana y ha explicado que Cataluña tiene el 16 % y recibe menos del 11 % de los recursos.

Ha añadido que el 27 de septiembre los catalanes darán en las elecciones "una patada al culo, democráticamente" a los presupuestos y ha afirmado que los compromisos de los gobiernos españoles con Cataluña "no valen nada".

En nombre del BNG Olaia Fernández ha dicho que el PP pretende dejar en herencia su nefasta política económica, que ha sido diseñada con carácter estructural "para quedarse", de la misma manera que permanecerán las desigualdades y la precariedad social.

Ha afirmado que el Gobierno vuelve a sacrificar el gasto social, ya que su "raquítico incremento" no cubrirá los agujeros en sanidad y educación, y ha criticado que Galicia recibirá un 1,7 % menos de inversión en comparación con el año anterior.

El diputado navarro Carlos Salvador, de UPN, que no presentó enmienda de totalidad, ha criticado por su parte al resto de grupos que "aparenten" ser oposición con unos textos "anclados en 2011" que aportan pocas recetas para solucionar los problemas.

Rajoy, contento

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha mostrado contento con el respaldo del Congreso a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 porque permite mantener la política económica de los últimos años.

Así ha respondido Rajoy en los pasillos del Congreso al ser preguntado por la votación de la Cámara Baja, que ha rechazado las 13 enmiendas a la totalidad a las que se enfrentaba el proyecto de ley y ha permitido así que la norma siga su tramitación parlamentaria.

"Estamos muy contentos", ha dicho el jefe del Ejecutivo, que también ha considerado "enormemente positivo" que este miércoles algunos medios internacionales hayan alabado la política española y la hayan puesto como ejemplo, como el 'Financial Times'.

El PP hace valer su mayoría

Tal y como estaba previsto, el Congreso ha rechazado las doce enmiendas de totalidad de los Presupuestos Generales del Estado de 2016 presentadas por toda la oposición de forma unánime.



La mayoría del PP, que ha contado con el apoyo de UPN (socio electoral de los populares), ha permitido rechazar las enmiendas.



El siguiente paso en la tramitación de los Presupuestos es la presentación de las enmiendas al articulado, cuyo plazo acaba mañana jueves 27 de agosto a las 14:00 horas.